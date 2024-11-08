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Сборная Италии назвала заявку на ноябрьские матчи Лиги наций

вчера, 22:28

Сборная Италии под руководством главного тренера Лучано Спаллетти назвала состав на матчи Лиги наций с Бельгией (14 ноября) и Францией (17 ноября).

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («Пари Сен-Жермен»), Алекс Мерет («Наполи»), Гильельмо Викарио («Тоттенхэм»).

Защитники: Алессандро Бастони («Интер»), Алессандро Буонджорно («Наполи»), Андреа Камбьязо («Ювентус»), Пьетро Комуццо («Фиорентина»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Федерико Димарко («Интер»), Федерико Гатти («Ювентус»), Мемех Околи («Лестер»), Николо Савона («Ювентус»), Дестини Удоджи («Тоттенхэм»).

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Давиде Фраттези («Интер»), Никколо Пизилли («Рома»), Самуэле Риччи («Торино»), Николо Ровелла («Лацио»), Сандро Тонали («Ньюкасл»).

Нападающие: Моизе Кин («Фиорентина»), Даниэль Мальдини («Монца»), Джакомо Распадори («Наполи»), Матео Ретеги («Аталанта»).

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drug01
drug01
вчера в 22:43
Состав хороший будет интересно наблюдать игры
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