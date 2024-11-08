Роналду вошёл в заявку сборной Португалии на матчи Лиги наций

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вчера, 17:14

Сборная Португалии под руководством объявила состав на матчи Лиги наций с Польшей (15 ноября) и Хорватией (18 ноября).

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Руй Силва («Бетис») и Жозе Са («Вулверхэмптон»).

Защитники: Жоау Канселу («Аль-Хиляль»), Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Нуну Мендеш ( ПСЖ ), Нуну Тавареш («Лацио»), Томас Араухо, Антонио Силва (оба — «Бенфика»), Ренато Вейга («Челси»), Тиаго Джало («Порту»).

Полузащитники: Палинья («Бавария»), Жоао Невеш ( ПСЖ ), Матеуш Нуньеш («Манчестер Сити»), Отавиу («Аль-Наср»), Витинья ( ПСЖ ), Педру Гонсалвеш («Спортинг»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва ( «Манчестер Сити»), Жоау Феликс («Челси»).

Нападающие: Рафаэл Леау («Милан»), Франсишку Тринкан («Спортинг»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Педру Нету («Челси»), («Аль-Наср»).