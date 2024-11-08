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Роналду вошёл в заявку сборной Португалии на матчи Лиги наций

вчера, 17:14

Сборная Португалии под руководством Роберто Мартинеса объявила состав на матчи Лиги наций с Польшей (15 ноября) и Хорватией (18 ноября).

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Руй Силва («Бетис») и Жозе Са («Вулверхэмптон»).

Защитники: Жоау Канселу («Аль-Хиляль»), Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Нуну Мендеш (ПСЖ), Нуну Тавареш («Лацио»), Томас Араухо, Антонио Силва (оба — «Бенфика»), Ренато Вейга («Челси»), Тиаго Джало («Порту»).

Полузащитники: Палинья («Бавария»), Жоао Невеш (ПСЖ), Матеуш Нуньеш («Манчестер Сити»), Отавиу («Аль-Наср»), Витинья (ПСЖ), Педру Гонсалвеш («Спортинг»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва ( «Манчестер Сити»), Жоау Феликс («Челси»).

Нападающие: Рафаэл Леау («Милан»), Франсишку Тринкан («Спортинг»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Педру Нету («Челси»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»).

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 19:57
вторым составом решили играть
Вещий
Вещий
вчера в 19:25
Не нужно его брать.....разлагает команду
112910415
112910415
вчера в 18:22
все всё увидят
ну, или не все
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:09
Ну а куда же без него.
Sporting
Sporting
вчера в 17:38
Пора бы уже отдохнуть от сборной Рон!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:30
Опять в меньшинстве играть португалам
drug01
drug01
вчера в 17:16
Молодец он достойный состава сборной
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