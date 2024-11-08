Роналду вошёл в заявку сборной Португалии на матчи Лиги наций

Сборная Португалии под руководством Роберто Мартинеса объявила состав на матчи Лиги наций с Польшей (15 ноября) и Хорватией (18 ноября).
Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Руй Силва («Бетис») и Жозе Са («Вулверхэмптон»).
Защитники: Жоау Канселу («Аль-Хиляль»), Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Нуну Мендеш (ПСЖ), Нуну Тавареш («Лацио»), Томас Араухо, Антонио Силва (оба — «Бенфика»), Ренато Вейга («Челси»), Тиаго Джало («Порту»).
Полузащитники: Палинья («Бавария»), Жоао Невеш (ПСЖ), Матеуш Нуньеш («Манчестер Сити»), Отавиу («Аль-Наср»), Витинья (ПСЖ), Педру Гонсалвеш («Спортинг»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва ( «Манчестер Сити»), Жоау Феликс («Челси»).
Нападающие: Рафаэл Леау («Милан»), Франсишку Тринкан («Спортинг»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Педру Нету («Челси»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»).
ну, или не все
ну, или не все