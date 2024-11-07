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Сборная России объявила состав на матчи против Сирии и Брунея

вчера, 17:37

Сборная России объявила состав на ноябрьский тренировочный сбор, в рамках которого национальная команда сыграет против Сирии и Брунея.

Вратари

Александр Максименко («Спартак»), Илья Лантратов («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники

Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба – «Зенит»), Максим Осипенко («Ростов»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА), Илья Самошников, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Арсен Адамов («Ахмат»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

Полузащитники

Данил Глебов («Ростов»), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Данил Пруцев («Спартак»), Никита Кривцов, Александр Черников (оба – «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо» Москва), Иван Обляков (ЦСКА), Андрей Мостовой («Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»).

Нападающие

Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Фёдор Чалов (ПАОК).

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Источник: rfs.ru Фото: Сайт РФС
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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 14:04
Сборная, как и весь рассейский хутбол деградирует! И пока не изменится политика внутри страны, дела не будет!!!
альсато
альсато ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 11:15
Володя, а слабо сыграть со Сборной Лучшей Лиги Мира?)))))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Kosmos58 (раскрыть)
сегодня в 11:03, ред.
Игры Сборной нужны...тем более сейчас. Этим мы обозначаем себя , что у нас есть Сбррная и что есть мы . А если зачем это нужно ...то можно и чемпионат по футболу у нас не проводить. А зачем это нужно... )
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:28
С Брунеем состав надо усиливать...)
Парнишку из Акрона подтянуть...)
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 22:28
эта сборная горы свернёт в степи ...
pomor445
pomor445 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 21:13
или ... им это по феньке.
pomor445
pomor445
вчера в 21:11
Видимо Карпину забугорная лавка равна отечественной основе.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:29
Это точно. Видимо, Карпин выбирал методом тыка...
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 20:27
Так себе ... Ни кому не нужные игры сборной ... Болото.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:50
.....и паровозников перебор!!! Почти вся основа Локо прицепилась!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:06
Честно , даже не знаю поздравлять игроков с вызовом в сборную или...)
KSY24
KSY24
вчера в 19:04
Дзюба где. Зачем Чалов
112910415
112910415
вчера в 18:20
у Брунея должны выиграть !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:18
Итак. Горшков и Кривцов - лавочники (обещал не вызывать). Миранчук - зачем и Наконец Чалов - смешно и нелепо!
Храневец
Храневец
вчера в 18:09
Кому нужны эти матчи ???? А потом будем играть по снегу красным мячом !!!!!
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 17:59
Точно не хватает Сантоса,Дзюбы и Абакара Гаджиева!
Capral
Capral
вчера в 17:54
Вызывает удивление появление в сборной Фомина, да и Тюкавина, тоже. Ведь всегда так было- играть в национальной команде должны лучшие. А эти двое, на сегодняшний день- точно не лучшие...
А вообще, хотелось бы знать, кто сильнее из этих двух соперников.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:50
А Дзюба где?
Эх, Валера...
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