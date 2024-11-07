Сборная России объявила состав на матчи против Сирии и Брунея

Сборная России объявила состав на ноябрьский тренировочный сбор, в рамках которого национальная команда сыграет против Сирии и Брунея.
Вратари
Александр Максименко («Спартак»), Илья Лантратов («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»).
Защитники
Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба – «Зенит»), Максим Осипенко («Ростов»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА), Илья Самошников, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Арсен Адамов («Ахмат»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).
Полузащитники
Данил Глебов («Ростов»), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Данил Пруцев («Спартак»), Никита Кривцов, Александр Черников (оба – «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо» Москва), Иван Обляков (ЦСКА), Андрей Мостовой («Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»).
Нападающие
Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Фёдор Чалов (ПАОК).
Парнишку из Акрона подтянуть...)
Парнишку из Акрона подтянуть...)
А вообще, хотелось бы знать, кто сильнее из этих двух соперников.
А вообще, хотелось бы знать, кто сильнее из этих двух соперников.
Эх, Валера...
Эх, Валера...