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Сборная Англии объявила состав на ближайшие матчи Лиги наций

вчера, 18:20

Сборная Англии объявила состав на ближайшие матчи Лиги наций. Команда Ли Карсли встретится со сборными Греции и Ирландии в Лиге наций. Матчи пройдут 14 и 17 ноября соответственно.

Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рэмсдейл («Саутгемптон»);

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Ливай Колуилл («Челси»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Льюис Холл («Ньюкасл»), Тэйлор Харвуд-Беллис («Саутгемптон»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Рико Льюис, Кайл Уокер (оба – «Манчестер Сити»);

Полузащитники: Джуд Беллингем («Реал»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Конор Галлахер («Атлетико»), Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест»), Эйнджел Гомес («Лилль»), Кертис Джонс («Ливерпуль»), Коул Палмер («Челси»), Деклан Райс («Арсенал»);

Нападающие: Энтони Гордон («Ньюкасл»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Нони Мадуэке («Челси»), Букайо Сака («Арсенал»), Доминик Соланке («Тоттенхэм»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 11:57
Соланке удивляет Ливеру он не нужен был
shur
shur
вчера в 19:47
...свершилось, ну здравствуй приятель, come back please!!!
nubom
nubom ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:14
Закругляясь, хочу добавить: я за то, чтобы оставить все как есть. Пусть будет всем при входе на сайт минимальный прожиточный минимум без вычета налога на бездетность.
Все молчу...)
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:09
Ну соперники не грозные, можно было больше молодых игроков проверить. Рад за молодого защитника Льюиса Холла, заслужил вызов, надеюсь и дебютирует за сборную
Байкал-38
Байкал-38 ответ nubom (раскрыть)
вчера в 18:38, ред.
Да какая разница в интересах или нет...
Эта тема существует наверное с самого начала существования конкурса и каждый раз обсуждается одно и тоже.
Причём подымают вопрос каждый раз одни и те-же, зная, что ничего не добьются.
Вы спрашиваете как победить клонов?
Ну тут надо просто разделить клоны на две категории.
Первая категория клонов играет молча и не вступает никогда в дебаты, так вот их никогда не победить.
А вот вторую категорию клонов победить очень легко, просто не обращать на них внимания!!!
А чем больше на них обращать внимание, тем им интереснее, для них это игра, их можно так же назвать "энергетическими вампирами" их заводит борьба против них.
Раз уж эта тема опять затронута, стоит ожидать в скором будущем опять подобной армии.
А ведь почти год как спокойно было и про клоны никто не вспоминал.
Ой и разбудите вы "лихо"...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:27
Пожелаю успеха сборным Греции и Ирландии...
Гость
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