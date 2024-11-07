Карпин рассказал, почему не вызвал Головина в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему не вызвал полузащитника «Монако» Александра Головина на ноябрьский сбор.
Он приезжал на октябрьской сбор после непростой травмы голеностопа. Тогда он продолжал испытывать неприятные ощущения, и весь последний месяц играет за «Монако» с дискомфортом. Эта пауза на матчи сборной должна помочь ему полностью восстановиться.
А вообще, мне будет очень интересно понаблюдать за тренером во время матча. Это зрелище будет гораздо интересней самой игры.
А вообще, мне будет очень интересно понаблюдать за тренером во время матча. Это зрелище будет гораздо интересней самой игры.