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Карпин рассказал, почему не вызвал Головина в сборную России

вчера, 18:07

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему не вызвал полузащитника «Монако» Александра Головина на ноябрьский сбор.

Он приезжал на октябрьской сбор после непростой травмы голеностопа. Тогда он продолжал испытывать неприятные ощущения, и весь последний месяц играет за «Монако» с дискомфортом. Эта пауза на матчи сборной должна помочь ему полностью восстановиться.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 12:25
Мне , конечно, хорошо на своем месте!.. Но вот тренеру Сборной совет, - не нужно говорить о причинах вызова или не вызова в стан Сборной, того или иного футболиста!...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:45
Я бы на месте тренера не стал объяснять причины не вызова в сборную того или иного футболиста. Или игра со сб.Брунея этого требует ? Постеснялись бы задавать В.Г.такие несуразные вопросы. Даже если бы Головин или кто-то иной были абсолютно здоровы. Давайте ещё всенародно обсуждать состав сборной...тогда вообще дойдём до ручки.
А вообще, мне будет очень интересно понаблюдать за тренером во время матча. Это зрелище будет гораздо интересней самой игры.
112910415
112910415
вчера в 18:41
хет-трик Головина с Брунеем не состоится ...
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:09
Всё правильно сделал. Удачи Александру с Монако.
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