Карпин рассказал, почему не вызвал Головина в сборную России

Главный тренер сборной России рассказал, почему не вызвал полузащитника «Монако» на ноябрьский сбор.

Он приезжал на октябрьской сбор после непростой травмы голеностопа. Тогда он продолжал испытывать неприятные ощущения, и весь последний месяц играет за «Монако» с дискомфортом. Эта пауза на матчи сборной должна помочь ему полностью восстановиться.