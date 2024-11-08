Игроки «Реала» не попали в заявку сборной Испании на матчи Лиги наций

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вчера, 14:35

Опубликована заявка сборной Испании на матчи Лиги наций с Данией и Швейцарией 15 и 18 ноября.

Что примечательно, в списке нет футболистов «Реала».

Вратари: Давид Райя («Арсенал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»), Роберт Санчес («Челси»).

Защитники: Оскар Мингеса («Сельта»), Дани Вивиан («Атлетик»), («Аль-Наср»), Пау Торрес («Астон Вилла»), Марк Кукурелья («Челси»), Алекс Гримальдо («Байер»), Педро Порро («Тоттенхэм»), Айтор Паредес («Атлетик»).

Полузащитники: («Реал Сосьедад»), Микель Мерино («Арсенал»), Фабиан Руис (« ПСЖ »), Педри («Барселона»), Алекс Баэна («Вильярреал»), Дани Ольмо («Барселона»), Марк Касадо («Барселона»).

Нападающие: Альваро Мората («Милан»), («Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Йереми Пино («Вильярреал»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»), Айосе Перес («Вильярреал»), Саму Омородион («Порту»), Брайан Сарагоса («Осасуна»).