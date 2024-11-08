Игроки «Реала» не попали в заявку сборной Испании на матчи Лиги наций

Опубликована заявка сборной Испании на матчи Лиги наций с Данией и Швейцарией 15 и 18 ноября.
Что примечательно, в списке нет футболистов «Реала».
Вратари: Давид Райя («Арсенал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»), Роберт Санчес («Челси»).
Защитники: Оскар Мингеса («Сельта»), Дани Вивиан («Атлетик»), Эмерик Ляпорт («Аль-Наср»), Пау Торрес («Астон Вилла»), Марк Кукурелья («Челси»), Алекс Гримальдо («Байер»), Педро Порро («Тоттенхэм»), Айтор Паредес («Атлетик»).
Полузащитники: Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Микель Мерино («Арсенал»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Педри («Барселона»), Алекс Баэна («Вильярреал»), Дани Ольмо («Барселона»), Марк Касадо («Барселона»).
Нападающие: Альваро Мората («Милан»), Ламин Ямаль («Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Йереми Пино («Вильярреал»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»), Айосе Перес («Вильярреал»), Саму Омородион («Порту»), Брайан Сарагоса («Осасуна»).
Пересу лучше иностранцев покупать чем растить своих.
Реал искуственный клуб.
Пересу лучше иностранцев покупать чем растить своих.
Реал искуственный клуб.