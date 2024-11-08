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Игроки «Реала» не попали в заявку сборной Испании на матчи Лиги наций

вчера, 14:35

Опубликована заявка сборной Испании на матчи Лиги наций с Данией и Швейцарией 15 и 18 ноября.

Что примечательно, в списке нет футболистов «Реала».

Вратари: Давид Райя («Арсенал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»), Роберт Санчес («Челси»).

Защитники: Оскар Мингеса («Сельта»), Дани Вивиан («Атлетик»), Эмерик Ляпорт («Аль-Наср»), Пау Торрес («Астон Вилла»), Марк Кукурелья («Челси»), Алекс Гримальдо («Байер»), Педро Порро («Тоттенхэм»), Айтор Паредес («Атлетик»).

Полузащитники: Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Микель Мерино («Арсенал»), Фабиан РуисПСЖ»), Педри («Барселона»), Алекс Баэна («Вильярреал»), Дани Ольмо («Барселона»), Марк Касадо («Барселона»).

Нападающие: Альваро Мората («Милан»), Ламин Ямаль («Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Йереми Пино («Вильярреал»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»), Айосе Перес («Вильярреал»), Саму Омородион («Порту»), Брайан Сарагоса («Осасуна»).

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Все комментарии
ganiball
ganiball
сегодня в 02:23
Я бы лучше подобное посоветовал игркоам Барселонаы. Зачем им играть в этом бесмысленном недотурнире, где их могут поломать?
5sfwten7fjdh
5sfwten7fjdh
вчера в 18:56
Королевский клуб с Испанией уже не ассоциируются
IkeYar
IkeYar
вчера в 18:37
Карвахаль же травмирован, а кого еще можно вызывать из Реала ?
112910415
112910415
вчера в 18:14
ну, такова объективная реальность
альсато
альсато
вчера в 17:52
В Сборной испании-должны играть иШпанцы-вот и весь ответ))))
Cympak-05
Cympak-05 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 17:52
Да и тот что уже к сожелению скорей не сборник. Вряд ли в таком возрасте от такой травмы восстановиться.
Incredulous
Incredulous ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:40
Они тогда будут рассказывать, что график очень плотный, все устали, и ничего страшного не случилось, да и турнир второстепенный и вообще всё так и было задумано.
shur
shur ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 17:27
...не дай Бог проиграют, на наших валить не будут...! (Шуточки у меня такие)....!
Incredulous
Incredulous ответ 2erp4dg5hra6 (раскрыть)
вчера в 16:29
Да, точно, я как-то и забыл об этом.
2erp4dg5hra6
2erp4dg5hra6 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 16:23
Диас, сменил гражданство и заигран уже за Морокко, не могут в сборную Испании вызвать, так что в Реале либо травмированные либо очень молодые игроки испанцы, которым шанса заиграть в команде не дают, и в основную сборною им пока не попасть, только если в молодежную
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:50
В Реале испанцев раз, два и обчёлся, а те кто есть не блещут.
Пересу лучше иностранцев покупать чем растить своих.
Реал искуственный клуб.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:44
Потому что у Реала играют одни наемники, там практически испанцев-то не осталось. Вот Барса всегда дает для сборной много воспитанников, а Реалу проще переманить за большие деньги условного Мбаппе и забить на свою школу.
Barcelona
Barcelona
вчера в 15:16
Сборную Испанию последнии двадцать лет тащит костяк из футболистов Барсы!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:52
Игроки Реала попаяли в заявку сборной Африки
Incredulous
Incredulous
вчера в 14:45
Ну, тут всё по делу. Браим Диас только после травмы, и соответственно не в форме, Лукас Васкес в этом сезоне играет ужасно, Дани Себальос уже далеко не уровень сборной, ну а Карвахаль травмирован. Так что по сути из испанских игроков Реала на данный момент те, кто заслуживает играть в сборной - не могут, а те кто могут - не заслуживают.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:44
Так у Реала и нет испанских сборников, кроме карвахаль. Да и тот не свежей молодости)) надо своим воспитанникам давать шанс
Гость
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