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Президент «Милана» считает свой клуб самым интернациональным в Италии

вчера, 22:44

Президент «Милана» Паоло Скарони считает свой клуб самым интернациональным в Италии.

Когда я мальчишкой приехал учиться в Милан, то потерялся. И мысль о том, что спустя столько лет я являюсь президентом единственной настоящей команды Милана, заставляет меня испытывать гордость.

Меня радуют все фотографии, на которых мы поднимаем трофей. Я с удовольствием смотрю на то, как Мальдини берет Кубок, как Берлускони поднимает множество завоеванных титулов, особенно международных.

«Милану» удается оставаться самым интернациональным клубом Италии, но при этом мы — настоящие миланцы. Мы продолжаем работать над этим и с новым владельцем.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 11:37
К тому же содержится на деньги государства. Поэтому госпитерский клуб
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:52
Три россиянина)...
cska1948
cska1948
сегодня в 07:46
Подумаешь! У нас Зенит тоже, не смотря на то, что в основе у него играют два россиянина остаётся самым, что не наесть питерским клубом.
adekvat
adekvat
сегодня в 05:58
При Берлусконе Милан много кубков поднимал, что сейчас об этом вспоминать сейчас.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:54
Как бы мимоходом опустил второй миланский клуб. Типа, мы Интер, хотя называемся по-другому...
Варвар7
Варвар7 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 00:39
"Мы продолжаем работать над этим и с новым владельцем." - скорее всего , для того, что бы как то лишний раз "прогнутся" перед владельцем клуба ...)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:33
А он это к чему сказал?
Непонятный какой-то спич.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:00
На это заявление глава миланского «Интера» Джузеппе Маротта, только криво ухмыльнулся :-Нам и "тужится" придумывать не чего не надо - наша миланская команда так и называется - "Интернационале",,,)
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 23:51
В Италии есть только один интернациональный клуб и это Internazionale Milano!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:43
Интер не настоящая команда Милана?)) что-то погнал он через чур..
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:18
Сильвио думаю не понравилось бы нынешнее состояние команды
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