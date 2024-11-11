Президент «Милана» считает свой клуб самым интернациональным в Италии.

Когда я мальчишкой приехал учиться в Милан, то потерялся. И мысль о том, что спустя столько лет я являюсь президентом единственной настоящей команды Милана, заставляет меня испытывать гордость.

Меня радуют все фотографии, на которых мы поднимаем трофей. Я с удовольствием смотрю на то, как Мальдини берет Кубок, как Берлускони поднимает множество завоеванных титулов, особенно международных.

«Милану» удается оставаться самым интернациональным клубом Италии, но при этом мы — настоящие миланцы. Мы продолжаем работать над этим и с новым владельцем.