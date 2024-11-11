Мареска: «Нужно быть сильным, Уэсли Фофана как раз таков»

Главный тренер «Челси» высказался о важности защитника для команды.

Ещё раз скажу: я обожаю Уэса Фофана. Весь прошлый сезон он пропустил из-за травмы, а вернулся в том состоянии, в котором способен бороться каждый день. Вероятно, до конца карьеры он будет играть через боль, но нужно быть сильным, Уэсли как раз таков.