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Мареска: «Нужно быть сильным, Уэсли Фофана как раз таков»

вчера, 18:23

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о важности защитника Уэсли Фофана для команды.

Ещё раз скажу: я обожаю Уэса Фофана. Весь прошлый сезон он пропустил из-за травмы, а вернулся в том состоянии, в котором способен бороться каждый день. Вероятно, до конца карьеры он будет играть через боль, но нужно быть сильным, Уэсли как раз таков.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:44
Он пропустил почти 2 сезона, если быть точнее.
До перехода в Челси, он и за Лестер не играл почти сезон из-за перелома голени, потом в Челси уже 2 подряд травмы колена и разрыв крестов.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:59
Остаётся только пожелать игроку Терпения и мужества
Гость
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