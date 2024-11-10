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Ван Нистелрой: «Я хотел помочь МЮ и сделать его сильнее»

вчера, 22:42

Руд ван Нистелрой прокомментировал итоги своей работы в качестве временного главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Вы видели уровень нашей команды в плане забитых голов, а ещё мы очень редко упускали моменты.

Мы пытались прийти в себя после непростого и эмоционального периода. Мы хотели, чтобы футболисты проявили себя с лучшей стороны, настроили их на нужный лад и заставили поверить в свои силы.

Этот период был очень важен, я отнесся к нему ответственно. Я хотел помочь МЮ и сделать его сильнее, в этом была моя цель. Три победы и ничья – это стандарт, если вы хотите расти как клуб.

Связь с фанатами была заметна, я ее ощущал. Вот что такое настоящий «Юнайтед».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:17
надо бы остаться
ma79sfvckwnz
ma79sfvckwnz
сегодня в 05:09
Голландец заслуживает остаться в новой тренерской команде
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:57
Да отстань ты уже, надоел - хватит навязываться.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:38
надеюсь, что Рубен Аморим даст голландцу место в команде тренеров.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:59, ред.
С соперниками повезло в этот период, посмотрим как дальше будете расти)))
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