Ван Нистелрой: «Я хотел помочь МЮ и сделать его сильнее»

прокомментировал итоги своей работы в качестве временного главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Вы видели уровень нашей команды в плане забитых голов, а ещё мы очень редко упускали моменты.

Мы пытались прийти в себя после непростого и эмоционального периода. Мы хотели, чтобы футболисты проявили себя с лучшей стороны, настроили их на нужный лад и заставили поверить в свои силы.

Этот период был очень важен, я отнесся к нему ответственно. Я хотел помочь МЮ и сделать его сильнее, в этом была моя цель. Три победы и ничья – это стандарт, если вы хотите расти как клуб.

Связь с фанатами была заметна, я ее ощущал. Вот что такое настоящий «Юнайтед».