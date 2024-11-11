«Ошибочное решение каждого из нас». Сульшер — о возвращении Роналду в МЮ

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вчера, 21:29

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о возвращении нападающего в клуб в 2021 году.

Вероятно, это ошибочное решение каждого из нас. Но в тот момент мы считали, что так будет лучше.

Ранее сообщалось, что Роналду может перейти из клуба «Аль-Наср» в стан другого лидера футбола Саудовской Аравии.