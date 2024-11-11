Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Ошибочное решение каждого из нас». Сульшер — о возвращении Роналду в МЮ

вчера, 21:29

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением о возвращении нападающего Криштиану Роналду в клуб в 2021 году.

Вероятно, это ошибочное решение каждого из нас. Но в тот момент мы считали, что так будет лучше.

Ранее сообщалось, что Роналду может перейти из клуба «Аль-Наср» в стан другого лидера футбола Саудовской Аравии.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Мареска: «Нужно быть сильным, Уэсли Фофана как раз таков»
Вчера, 18:23
Постекоглу назвал причину поражения «Тоттенхэма» в игре с «Ипсвичем»
10 ноября
Ван Нистелрой: «Я хотел помочь МЮ и сделать его сильнее»
10 ноября
Мареска рассказал о первом разговоре с руководством «Челси»
10 ноября
Альба о вылете «Интер Майами»: «Формат кажется мне немного несправедливым»
10 ноября
Месси и Роналду не поздравили Родри с завоеванием «Золотого мяча»
10 ноября
Сортировать
Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 13:48
Очевидные вещи. После ухода из Аль-Насра будут говорить то же самое
112910415
112910415
сегодня в 06:13
да, ошибка
да, старая новость
8eh7rj7f5qxr
8eh7rj7f5qxr
сегодня в 05:23
Перед МЮ он успел и Ювентус развалить
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:02
Он и развалил Мю!! Самый худший трансфер в 21 веке
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 22:09
Откопали очень "актуальную новость") Сульшер про это сразу после увольнения сказал в каждой передаче. Как понимаете, группа фанатов думает только Тен Хаг был негативного мнения.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 21:50
    Маг_тм
    Маг_тм
    вчера в 21:42
    В первую очередь это ошибка Роналду, что он вернулся в этот клуб давно потярявший статус "ТОП" парня хотели в МС, да и многие клубы, но Португалец допустил самую большую ошибку в карьере. Мог бы спокойно в Псж, или в любом ходовом клубе дальше бить все рекорды.
    shur
    shur
    вчера в 21:37, ред.
    ...футбол в Англии это целая жизнь, как зрелище,как событие,
    его понимают,ценят,любят! К чему Я, в Англии как нигде приходы и уходы игроков топ клубов событие неоднозначное,слишком тяжело
    опять держать достигнутую форму пика футболиста! Я согласен ,что его возрат ничего не решал, да ещё в тот непростой для клуба момент,сорян!!!
    HE ЭгО иСТ
    HE ЭгО иСТ
    вчера в 21:36
    Зачем повторять одно и тоже.. 🤔
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 21:32
    почему он это сказал именно сейчас?
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     