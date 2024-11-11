«Ошибочное решение каждого из нас». Сульшер — о возвращении Роналду в МЮ

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением о возвращении нападающего Криштиану Роналду в клуб в 2021 году.
Вероятно, это ошибочное решение каждого из нас. Но в тот момент мы считали, что так будет лучше.
Ранее сообщалось, что Роналду может перейти из клуба «Аль-Наср» в стан другого лидера футбола Саудовской Аравии.
его понимают,ценят,любят! К чему Я, в Англии как нигде приходы и уходы игроков топ клубов событие неоднозначное,слишком тяжело
опять держать достигнутую форму пика футболиста! Я согласен ,что его возрат ничего не решал, да ещё в тот непростой для клуба момент,сорян!!!
его понимают,ценят,любят! К чему Я, в Англии как нигде приходы и уходы игроков топ клубов событие неоднозначное,слишком тяжело
опять держать достигнутую форму пика футболиста! Я согласен ,что его возрат ничего не решал, да ещё в тот непростой для клуба момент,сорян!!!