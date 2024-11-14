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Карпин подвёл итоги года для сборной России

вчера, 22:59

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил выступления национальной команды в уходящем году.

Оценка будет некорректная, потому что официальных матчей нет. Серьёзно я бы не оценивал результаты. С Сербией можно оценить — сыграли на ноль, забили четыре, но было удаление. Но мне больше нравится, что футболисты даже в таких условиях приезжают и бьются. Ни одной претензии по самоотдаче не было. Это главный вывод года. Новые футболисты появляются, привлекаются. Но оценивать с точки зрения результата будет неправильно.

В 2024-м россияне провели товарищеские матчи с Сербией (4:0), Беларусью (4:0) и Вьетнамом (3:0).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:12
два важнейших матча ещё впереди !
LOpp
LOpp
сегодня в 00:09
Подожди, итоги года подведем после матча с Брунеем
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:33
В конце надо было добавить: "Дзюба ПНХ"
wwevxvessnq9
wwevxvessnq9
вчера в 23:17
Хвастаться если честно нечем
Dante_10
Dante_10
вчера в 23:03
Что тут подводить, сборной России нет.
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