Карпин подвёл итоги года для сборной России

Главный тренер сборной России оценил выступления национальной команды в уходящем году.

Оценка будет некорректная, потому что официальных матчей нет. Серьёзно я бы не оценивал результаты. С Сербией можно оценить — сыграли на ноль, забили четыре, но было удаление. Но мне больше нравится, что футболисты даже в таких условиях приезжают и бьются. Ни одной претензии по самоотдаче не было. Это главный вывод года. Новые футболисты появляются, привлекаются. Но оценивать с точки зрения результата будет неправильно.