Забил пять бесполезных голов за пять лет. Винисиус пока не смог стать лидером сборной Бразилии

1731576233

14 ноября 2024, 12:23

Скромные результаты давят на звезду.

Винисиус всегда не вписывался в «селесао»

Неймар создал за сборную Бразилии больше голов, чем Пеле. Рекорд Короля теперь у вингера «Аль-Хиляля». Туда с радостью заберут Винисиуса, если надумает променять футбол на деньги. Но если бывший игрок «Барселоны» Неймар часто был полезен сборной Бразилии, то вингер «Реала» наоборот. У Винисиуса ужасная статистика в сборной. У него 4 гола в официальных матчах, всего 5 мячей. Даже в спаррингах себя не показывает.

Люди, которые смотрят все матчи сборной Бразилии, признают – Жуниор никогда не вписывался в игру. Раньше мешал Неймар. Напоминало историю с Мбаппе, с которым Винисиус конфликтует по позиции в «Реале». Также всегда вспоминают жесткую адаптацию бразильца в Мадриде. Фанаты «сливочных» его поначалу ненавидели за эгоизм на поле. Не стало лучше, когда Бензема попросил напарников не адресовать пасы Винисиусу: «Мамой прошу, не давайте ему мяч».

Жуниор всегда был проблемным парнем. Его эгоизм начал работать на «Реал» сравнительно недавно. В юности не сумел зажечь в основе сборной Бразилии. В Катаре команду не спас. На летнем Кубке Америки провалился, ведь заработал две желтые карточки и пропустил решающий бой в плей-офф против Уругвая. Бьелса выбил Бразилию. Сколько раз тренеры сборной и Анчелотти умоляли Винисиуса вести себя иначе – не помогает. Хорошо сказал Вандерлей Лушембургу:

Думаю, что Винисиус вызывает раздражение, делая вещи, которые не должен делать. Заслуживает «Золотого мяча» игрой, но его поведение вызывает вопросы. Помню, как Киммих вежливо вернул Винисиусу мяч. Он проигнорировал тот жест, отправил мяч на землю. Киммих ещё раз дал мяч Жуниору прямо в руки. Винисиус всегда ведёт себя на грани дозволенного. В его случае нет золотой середины: его либо любят, либо ненавидят.

Слабости Бразилии усугубляют ситуацию звезды

Попади Мбаппе в «Реал» с молодыми Модричем и Кроосом, а также с более организованной четверкой в защите, его адаптация могла пройти успешнее. Винисиус заиграл в «Реале», когда не было ни Роналду, ни Азара, ни даже Бензема, хотя с Каримом до этого поладили. Никто не наступал на пятки на левом фланге, кроме разовых заходов Беллингема в прошлом сезоне. В сборной Бразилии у Винисиуса нет такого благословенного отрезка, когда можно развернуться на полную.

Жуниор играл в «селесао» даже в центре атаки, хотя может выполнять такую роль только в схеме «4-4-2». Причем лучше с Родриго на острие, а не с нападающим в стиле Мбаппе. Винисиуса справедливо критикуют за плохое участие в прессинге – относится к выступлениям за «Реал» и сборную, но бразильцы организованы намного хуже. Они бы не вылетали от Хорватии и Уругвая, играй лучше всех в мире. У Бразилии кризис результатов и качественной футбольной работы команды.

Доривал набрал очки без Винисиуса, который пропустил матчи в октябре. Сейчас Жуниор в заявке, а впереди игры против Венесуэлы в гостях и дома против Уругвая. С командой Бьелсы бразильцы делят сейчас третью строчку в отборе. Путевка на ЧМ -2026 от них вряд ли ускользнет. Но статуса фаворита турнира в Северной Америки у команды Доривала точно нет. Слухи о Гвардиоле не подтверждаются самими бразильцами. А без великого тренера у них мало козырей на мундиале.

Хотя у бразильцев есть футболисты первой величины на своих позициях, вроде двух голкиперов Алиссона и Эдерсона, общее впечатление оставляют скомканное. Даже победа над командой Чили в гостях случилась на последних минутах, выиграли 2:1. Имена остаются – Пакета, пока его не дисквалифицировали пожизненно за мошенничество, Родриго, Савиньо и Рафинья могут закрутить головы слабой обороне соперника. Но против сильных европейских сборных играть разучились.

Винисиусу в «селесао» нужен прогресс форварда

Жуниору важно, чтобы о нём перестали врать в Бразилии. Заявление Тите, что Винисиус невероятно харизматичный – чушь. Нет у него никакой харизмы, у него есть агрессия. Иногда спортивная, иногда в форме наглости и неуважения ко всем вокруг. Харизматичным был диспетчер Сократес. Даже у опорника Жилберто Силвы было больше харизмы, чем у вингера «Реала». Но отсутствие харизмы означает, что вингеру надо работать на сборную усерднее, чем в составе «Реала».

Неймар создает голы за Бразилию в среднем каждые 90 минут. Винисиус радует ассистом или точным ударом раз в 213 минут. В среднем придумывает два гола в пяти матчах. Наиграл 35 поединков, не стал важным и полезным. Но всё может измениться. В «Реале» тоже была арка персонажа. В Мадриде Винисиусу помог удобный для крайних форвардов нападающий Бензема. Возможно, в сборной Бразилии раскроется, если в основе появится сильная «девятка».

Вот только Эндрик из «Реала» вне заявки. Тренеру Доривалу не нравится, что у малыша нет практики в «Реале». Молодой Игор Жезус из «Ботафого» – единственный человек в заявке бразильцев на ближайшие матчи, который играет на острие в этом сезоне. Но у 23-летнего форварда 5 голов в 17 матчах чемпионата. Статистика не впечатляет. Нехватка «девятки» влияет на всех. Даже Рафинья, взявший номер Пеле, расцвел в клубе, когда пришел в себя снайпер Левандовски.

Винисиусу нужен адресат в штрафной площади. Неудачи со сборной Бразилии отобрали у Жуниора «Золотой мяч». Сильнее всего на выборы повлияли результаты Евро-2024, который в жюри посчитали главным событием футбольного сезона. Но и поведение Жуниора, и его невзрачные поединки за сборную тоже лишили игрока «Золотого мяча». Не увидели рождение лидера в условиях, когда нет под боком Неймара, в тени которого Винисиуса обычно находился в сборной страны.

Жуниору пора себя показать. После хет-трика «Осасуне» надо забивать сборной Венесуэлы. А ещё лучше огорчить крепкую команду Уругвая, которой год назад уступили в отборе, а затем летом проиграли в серии пенальти в плей-офф Кубка Америки. Сейчас на континенте, где бразильцы привыкли царить в футболе, Аргентина, Колумбия и Уругвай смотрятся интереснее, чем команда Винисиуса. Крайний форвард разделяет вину с тренерами и коллегами. Жуниору пора взрослеть.