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Черчесов — о сборной Казахстана: «Я доволен тем, что мы уже сделали»

вчера, 21:49
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан0 : 2Логотип футбольный клуб АвстрияАвстрияМатч завершен

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался после домашнего поражения от команды Австрии (0:2) в матче Лиги наций.

Национальная команда заняла 4-е место в Группе 3 Лиги B и вылетела в третий дивизион соревнования.

Первый тайм мне не понравился. Мы играли слишком уважительно. Мы пригласили их к первому голу. Затем мы обсудили, что не следует допускать ошибок, потому что австрийская команда быстро переходит в атаку. И тогда они это сделали. И потом — красная карточка плюс гол со штрафного... После этого мы поменялись. Эти матчи Лиги наций важны для восстановления команды для квалификации на чемпионат мира. К этому моменту я доволен тем, что мы уже сделали.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 07:45
"А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо!"
112910415
112910415
сегодня в 05:21
интересно, где будет следующее место работы ?
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:46, ред.
Усач как обычно в роли нарцисса
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:17, ред.
По - моему, все в Казахстане, начиная от домохозяек в пёстрых халатах и заканчивая убелёнными сединой аксакалами в древних аулах, перед тем как отойти ко сну, молятся аллаху и Главе Казахстанской ФФ, чтобы тренер из России "благополучно" отбыл к себе на родину и больше носа не показывал в их стране.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:15
У усов кукушка совсем слетела... В Австрию, на пенсию... Своё дело сделал...
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:58, ред.
Наверное наступила пора делать ставки на прогноз нового Главного тренера сборной Казахстана по футболу.
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:41
Действительно! Что-то я не подумал)))
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 23:10
Он им мстит за штраф...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:32
Я не пойму он это серьёзно или стебётся над казахами?
lotsman
lotsman
вчера в 22:24
Да, надо гордиться даже проигрышем. Это по Черчесовски.)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:17
Тренер не должен быть доволен если его команда последние 5 матчей не забивает вообще ни одного гола...и не выигрывает...
А если доволен.....то вопрос уже к работодателю "Вам результат нужен??"
4m2dgeye6epq
4m2dgeye6epq
вчера в 22:16
Доволене вылетом в С див?))
Capral
Capral
вчера в 22:14
Страшно безответственное интервью, в стиле переоценённого тренера. Что значит, играли слишком уважительно? А кто готовил команду и с кого спрос? И как понять заявление о том, что главное для команды отбор к ЧМ, а ЛН -это просто так, тренировочная работа? А что, кто-то сомневается, что Казахстан не пройдет отбор на ЧМ? Так зачем тогда, вообще выходить на поле? И чем, он собственно доволен? Вот это, то, что и отличает квалифицированного тренера от болтуна безответственного...

А Жирков еще прочит его в Спартак. Мало Спартаку проходимцев, так еще и этого не хватало.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:11, ред.
Мысль возникшая в голове у Стаса после 1 тайма -
"Первый тайм мы уже отыграли
И одно лишь сумел я понять
Чтоб тебя в Казахстане терпели
Постарайся себя не терять"...)
adekvat
adekvat
вчера в 21:58
Как бы этот момент не оказался последним в твоей карьере в сборной Казахстана. Последнее место, ни одного гола, результат зашибись. То же самое будет и в отборе на ЧМ.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:50
Когда последний раз гол забивали?
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