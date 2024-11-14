Черчесов — о сборной Казахстана: «Я доволен тем, что мы уже сделали»

Главный тренер сборной Казахстана высказался после домашнего поражения от команды Австрии (0:2) в матче Лиги наций.

Национальная команда заняла 4-е место в Группе 3 Лиги B и вылетела в третий дивизион соревнования.

Первый тайм мне не понравился. Мы играли слишком уважительно. Мы пригласили их к первому голу. Затем мы обсудили, что не следует допускать ошибок, потому что австрийская команда быстро переходит в атаку. И тогда они это сделали. И потом — красная карточка плюс гол со штрафного... После этого мы поменялись. Эти матчи Лиги наций важны для восстановления команды для квалификации на чемпионат мира. К этому моменту я доволен тем, что мы уже сделали.