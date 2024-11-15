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Слушания по делу об удалении защитника «Спартака» перенесли

вчера, 17:17
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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил журналистам о переносе слушаний по удалению защитника московского «Спартака» Олега Рябчука в первом матче 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ Кубка России с «Ростовом».

Мы перенесли вопрос по удалению Олега Рябчука за серьёзное нарушение правил игры. Он находится в расположении сборной Молдавии, игры завтра и 19 ноября. У нас есть время до следующих матчей Кубка России, поэтому перенесли это на 21 ноября. Мы хотим, чтобы он принял участие в заседании, поэтому перенесли.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:09, ред.
А что разве обязательно присутствие игрока на рассмотрении его нарушения, разве нельзя заочно вынести решение? Или, как в суде сторона обвинения настаивает на его нахождении во время процесса. Не думаю, что футболист будет возражать или обжаловать вердикт КДК, или там хотят услышать его раскаяние и клятву на Библии, что больше такого не повторится. Непонятно, к чему весь этот фарс?
Болейте за своих, а не против чужих!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:41, ред.
Что то много шуму вокруг этого нарушения, я лично вообще его не запомнил на фоне дела Роши/Литвинова, а тут КДК искусственно как будто раздувает шумиху и движуху. Ну нарушил правила, ну грубо, удалён, на игру дисквалифицирован. По моему рядовой случай.
Сп62
Сп62
вчера в 17:26
А что его слушать? Ляп он и есть ляп. Естественно извинится и заверит, что так делать больше не будет.
Гость
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