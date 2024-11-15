Слушания по делу об удалении защитника «Спартака» перенесли

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) сообщил журналистам о переносе слушаний по удалению защитника московского «Спартака» в первом матче 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ Кубка России с «Ростовом».

Мы перенесли вопрос по удалению Олега Рябчука за серьёзное нарушение правил игры. Он находится в расположении сборной Молдавии, игры завтра и 19 ноября. У нас есть время до следующих матчей Кубка России, поэтому перенесли это на 21 ноября. Мы хотим, чтобы он принял участие в заседании, поэтому перенесли.