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КДК рассмотрит удаление защитника «Спартака» в матче с «Ростовом»

вчера, 11:15
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

На заседании контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза будет рассмотрен фол защитника «Спартака» Олега Рябчука, который получил красную карточку в матче с «Ростовом». Об этом источнику сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

На 86‑й минуте первой игры 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России футболист был удалён с поля за удар шипами в ногу полузащитника Ивана Комарова.

«Спартак» — «Ростов»: рассмотрим выход за пределы техзоны Станковича. «Ростов» задержал выход футболистов во втором тайме на четыре минуты. Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения. Рассмотрим удаление Рябчука за серьёзное нарушение правил, Олег приглашён на заседание.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ fe45n7hk7xu5 (раскрыть)
сегодня в 10:20
почему на пять?..одно дело, когда ты в борьбе за мяч (так бывает) наносишь травму соперника и совсем другое, когда целенаправленно играешь в игрока и наносишь травму...тут на мой взгляд, если не уголовное преследование, то ..административное в любом случае!.. в данных моментах ВАР в помощь судье!
альсато
альсато ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 10:11
это да, но только штрафы-платит клуб!))))
fe45n7hk7xu5
fe45n7hk7xu5
вчера в 14:09
Таких игроков нужно матчей на пять дисквалифицировать, хамство и грубость на поле нужно пресекать.
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:27
К штрафам за маты со стороны болельщиков Спартака в адрес команды соперника уже давно все привыкли.
lotsman
lotsman
вчера в 12:23
Прямой удар шипами в ногу соперника, пусть даже случайно, очень опасно и может серьёзно травмировать игрока. Думаю что красная карточка обоснована судьёй правильно.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:05
Посмотрим что решит КДК.... но наверное примет сторону арбитра.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:41
Ну Олег не злостный какой то нарушитель рецидивист, у него на моей памяти вообще впервые за Спартак красная карточка, да и жёлтых особенно не припомню. Думаю отделается лёгким испугом и минимальными санкциями
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:39
Такие нарушения могут привести к серьёзным травмам. Красную карточку Рябчук точно заслужил, теперь дело за КДК. Настораживает то, что тренеры редко признают нарушения своих игроков. Сомневаюсь, что они вообще осуждают их поступки.. Это касается всех клубов.
Capral
Capral
вчера в 11:30
Что-то очень много удалений у Спартака. С игровой дисциплиной в команде определенно проблемы. Станковичу надо меньше психовать во время игры и больше уделить внимания психологическому состоянию команды.
Гость
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