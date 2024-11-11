КДК рассмотрит удаление защитника «Спартака» в матче с «Ростовом»

На заседании контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза будет рассмотрен фол защитника «Спартака» Олега Рябчука, который получил красную карточку в матче с «Ростовом». Об этом источнику сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
На 86‑й минуте первой игры 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России футболист был удалён с поля за удар шипами в ногу полузащитника Ивана Комарова.
«Спартак» — «Ростов»: рассмотрим выход за пределы техзоны Станковича. «Ростов» задержал выход футболистов во втором тайме на четыре минуты. Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения. Рассмотрим удаление Рябчука за серьёзное нарушение правил, Олег приглашён на заседание.