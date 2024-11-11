КДК рассмотрит удаление защитника «Спартака» в матче с «Ростовом»

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вчера, 11:15

На заседании контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза будет рассмотрен фол защитника «Спартака» Олега Рябчука, который получил красную карточку в матче с «Ростовом». Об этом источнику сообщил глава КДК .

На 86‑й минуте первой игры 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России футболист был удалён с поля за удар шипами в ногу полузащитника .