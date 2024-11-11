КДК рассмотрит удаление игрока «Оренбурга» за брань в адрес арбитра

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) сообщил источнику, что на заседании будет рассмотрено поведение защитника «Оренбурга» в матче с махачкалинским «Динамо».

Главный арбитр встречи показал красную карточку игроку после финального свистка в поединке 15-го тура РПЛ . Как указано в протоколе матча, футболист был удалён за нецензурную оскорбительную брань в адрес судьи.

В РПЛ в игре «Крылья Советов» — ЦСКА : Николич — опоздание на интервью на пять минут после матча. Поздний выход ЦСКА перед началом матча и после перерыва.

«Ахмат» — «Зенит»: выходы за пределы техзоны Ташуева и Семака.

«Рубин» — «Краснодар»: выход за пределы техзоны Рахимова (одиннадцатое нарушение), у Мусаева то же самое, восьмое нарушение в сезоне.

«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: рассмотрим удаление Прохина из «Оренбурга» за нецензурную брань в адрес арбитра после матча, он приглашён на заседание. Неподобающее поведение команды «Оренбург» — шесть жёлтых и одна красная карточка.

В Кубке России в игре «Динамо» — «Локомотив»: болельщики «Локо» скандировали оскорбительные выражения.

«Зенит» — «Ахмат»: «Ахмат» — поздний выход из раздевалки, задержка начала матча на 2,5 минуты. Болельщики «Зенита» использовали пиротехнику и скандировали оскорбительные выражения. Ташуев покинул техзону и вышел на поле.