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КДК рассмотрит удаление игрока «Оренбурга» за брань в адрес арбитра

вчера, 12:35
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)2 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил источнику, что на заседании будет рассмотрено поведение защитника «Оренбурга» Данилы Прохина в матче с махачкалинским «Динамо».

Главный арбитр встречи Кирилл Левников показал красную карточку игроку после финального свистка в поединке 15-го тура РПЛ. Как указано в протоколе матча, футболист был удалён за нецензурную оскорбительную брань в адрес судьи.

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«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: рассмотрим удаление Прохина из «Оренбурга» за нецензурную брань в адрес арбитра после матча, он приглашён на заседание. Неподобающее поведение команды «Оренбург» — шесть жёлтых и одна красная карточка.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 10:08
а чего тут рассматривать?.. нецензурная брань на поле (даже не в адрес судейской бригады) карается-выдворением огласившего с футбольного поля!
Борис2876
Борис2876
сегодня в 09:36, ред.
Это говорит о том, что не только Прохин такой плохой и виноват, но и о том, что судьи достали не только тренеров своей не компитентностью но и игроков.С таким судейством скоро начнутся потосовки не только между игроками, но и судей с игроками.
r529bnq8w6q7
r529bnq8w6q7
вчера в 14:03
Этого Левникова половина страны нецензурно посылает, давайте всех накажем.
3taggpny9jur
3taggpny9jur
вчера в 14:01
Нарушения одно круче другого, может хватить кормить дармоедов из КДК.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:33, ред.
Интересно, а этот Прохин, которого никто не знает, будет наказан клубом? Кстати, многие игроки и очень часто выражаются нецензурно в адрес арбитров. Трансляции матчей все фиксируют. Да что там говорить и тренеры часто и много болтают. Может этот вопрос поставить на контроль МВД? Ведь люди совершают административные правонарушения...
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:10
Дак вот оказывается когда и где Личка научился крепким русским выражениям.)))
Тот самый чувак
Тот самый чувак
вчера в 12:54
В КДК заработают бабла, пока перерыв на матчи сборных.
by7mq4we9h8y
by7mq4we9h8y
вчера в 12:50
Ну так в каждой игре половину игроков можно удалять.
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:45
Пресекать на корню... срок реальный дайте...
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