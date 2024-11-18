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ГлавнаяНовостиФинансыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

У Аморима будет меньше денег на покупки, чем у тен Хага

вчера, 18:52

По информации источника, в «Манчестер Юнайтед» хотят покончить с «трансферной чехардой», а потому у нового главного тренера Рубена Аморима в распоряжении будет меньший бюджет, чем у его предшественника Эрика тен Хага.

Перед португальцем будет стоять задача полностью раскрыть потенциал текущего состава. Руководство не собирается перестраивать команду и считает, что она способна на большее. Постоянные «встряски» боссы считают губительными и ведущими к финансовой неустойчивости.

В МЮ надеются, что Аморим сможет, в частности, поспособствовать развитию Расмуса Хёйлунда и Мэйсона Маунта.

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Grizly88
Grizly88
вчера в 21:06
Зря они меньше дают
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:16
Ничего, он должен справиться...
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:11
Значит надо будет стараться делать , точечные, но более качественные приобретения...
shur
shur
вчера в 19:09
...назовите нам этого транжиру, кто отвечает за трансферную политику,с чьих посылов совершали покупки "бесценных" игроков (стопудово не только с лёгкой руки Тен Хага)...! Понакупали,а теперь из га-на делай конфету! Опять двадцать пять, есть железная отговорка,не справился,потому что потенциала не нашёл,картина маслом...!!!
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