У Аморима будет меньше денег на покупки, чем у тен Хага

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вчера, 18:52

По информации источника, в «Манчестер Юнайтед» хотят покончить с «трансферной чехардой», а потому у нового главного тренера в распоряжении будет меньший бюджет, чем у его предшественника .

Перед португальцем будет стоять задача полностью раскрыть потенциал текущего состава. Руководство не собирается перестраивать команду и считает, что она способна на большее. Постоянные «встряски» боссы считают губительными и ведущими к финансовой неустойчивости.