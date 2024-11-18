У Аморима будет меньше денег на покупки, чем у тен Хага

По информации источника, в «Манчестер Юнайтед» хотят покончить с «трансферной чехардой», а потому у нового главного тренера Рубена Аморима в распоряжении будет меньший бюджет, чем у его предшественника Эрика тен Хага.
Перед португальцем будет стоять задача полностью раскрыть потенциал текущего состава. Руководство не собирается перестраивать команду и считает, что она способна на большее. Постоянные «встряски» боссы считают губительными и ведущими к финансовой неустойчивости.
В МЮ надеются, что Аморим сможет, в частности, поспособствовать развитию Расмуса Хёйлунда и Мэйсона Маунта.