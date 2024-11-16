Владелец «Лиона» рассказал о плане, как избежать понижения клуба в классе

Владелец «Лиона» Джон Текстор рассказал о плане, как избежать понижения в классе из-за финансовых проблем клуба.

Во время конференции бизнесмен сообщил, что материнская компания Eagle Football Holdings в ближайшие месяцы должна получить около 300 миллионов евро, но не уточнил, какая часть этих денег достанется «Олимпику». Eagle Football намерена продать свою долю в «Кристал Пэлас» (45% акций) за 200 миллионов евро и выйти на биржу в Нью-Йорке.

DNCG (Национальная дирекция контроля и управления) решила не принимать во внимание продажу «Кристал Пэлас» и IPO. Это гораздо больше тех средств, что требуются «Лиону». Нет никаких шансов, что мы не справимся на каком бы то ни было уровне... Если все эти деньги поступят, мы не вложим все в «Лион», но разделим с другими дочерними компаниями.

Мы находимся в хаосе, поскольку DNCG не изучила наш выход на Уолл-стрит и не знакома с нашей мультиклубной системой. У наших акционеров есть деньги. Никто не допустит вылета клуба из лиги.

Мы, как обычно, вложим 300 миллионов евро в виде денежных средств. У нас есть несколько вариантов, как заработать деньги, но если ни один из них не сработает, то я вложу деньги вместе с нашими акционерами.

У нас 29 футболистов в основной команде. Идеально было бы иметь 23 или 24 игрока. У нас на шесть игроков больше, чем необходимо. Некоторые не ушли, и мы хотели укрепить команду для чемпионата. У нас переизбыток отличных исполнителей. Тренеру приходится принимать очень непростые решения. Я ненавижу слухи о том, кто будет продан, это зависит от возможностей.