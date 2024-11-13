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«Барселоне» нужны 50 млн евро, чтобы перерегистрировать двух игроков

вчера, 19:38

«Барселоне» нужны 50 млн евро для регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора в январе.

Напомним, что летом Ольмо, купленный за 62 млн евро у «Лейпцига», и Виктор, выкупленный у «Жироны» за 2,5 млн евро, были зарегистрированы лишь после того, как «Барса» воспользовалась лазейкой в правилах, позволяющей регистрировать игроков в случае серьезных травм у других футболистов основного состава. Однако игроков нужно перерегистрировать после выздоровления травмированных – Рональда Араухо и Андреаса Кристенсена.

По данным источника, несмотря на то, что новое спонсорское соглашение с Nike принесло 48 млн евро в счет зарплатного фонда клуба, продажа Barca Vision была признана убыточной и вызвала потери в 145 млн евро.

Жоан Лапорта заявил, что «Барселоне» не хватает «всего 35 млн евро» для соблюдения зарплатного лимита, но вместе с тем признал, что теперь клуб не получит 60 млн евро, которые должны были поступить в этом году от продаж Barca Vision.

Однако источники в клубе говорят, что все же надеются получить эту сумму и сейчас «Барселона» преуспевает в денежном обороте. Декабрь станет ключевым месяцем с точки зрения дохода.

К началу январских матчей финансы должны быть приведены в порядок, а игроки зарегистрированы. Возможно, сумма в 50 млн евро может быть выплачена из общего дохода, а не только из сбережений, трансферов или дохода, еще не заложенного в бюджет.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:08
обратится к Фло Пересу, значит , быть должником JPMorganа.
если Лапорта пойдет на такое))) читай, на выборах президента Барсы ноль шансов.
потом, есть дело Негрейро, и Реал, который стоит за этим.
скорей Лапорта продаст Араухо или еще кого...
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:56
Думаю он может дать под %)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:43
У Переса займите
Гость
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