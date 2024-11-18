18-летний Иленикена из «Монако» был ограблен на улице

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вчера, 22:15

18-летний футболист «Монако» стал жертвой преступления в городе Корбей-Эсон.

Вместе с другом он покинул вечеринку по случаю дня рождения одного из знакомых, сел за руль Volkswagen Golf – и в этот момент к автомобилю подошли как минимум четверо неизвестных в балаклавах. У некоторых из них было огнестрельное оружие.

Футболиста заставили отдать роскошные туфли, iPhone и ключи от машины. Угнав транспортное средство, преступники сразу же врезались на нем в припаркованный неподалеку автомобиль, после чего приняли решение уйти пешком. Нарушители закона до сих пор не найдены.