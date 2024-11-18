Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКриминалФранция. Лига 1 2024/2025

18-летний Иленикена из «Монако» был ограблен на улице

вчера, 22:15

18-летний футболист «Монако» Джордж Иленикена стал жертвой преступления в городе Корбей-Эсон.

Вместе с другом он покинул вечеринку по случаю дня рождения одного из знакомых, сел за руль Volkswagen Golf – и в этот момент к автомобилю подошли как минимум четверо неизвестных в балаклавах. У некоторых из них было огнестрельное оружие.

Футболиста заставили отдать роскошные туфли, iPhone и ключи от машины. Угнав транспортное средство, преступники сразу же врезались на нем в припаркованный неподалеку автомобиль, после чего приняли решение уйти пешком. Нарушители закона до сих пор не найдены.

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сегодня в 07:45
болельщики Барсы...
протон
протон
вчера в 22:26
Меня больше удивило, как в раздевалке Смолов 8 лямов потерял на часах . там что видеонаблюдения нет нигде кто заехал кто вышел с хаты
Гость
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