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Напавшим на тренеров «Ленинградца» может грозить до 7 лет тюрьмы

вчера, 13:35

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Астраханской области, в связи с нападением на тренеров «Ленинградца» возбуждено уголовное дело.

Фигурантами стали двое участников конфликта, они задержаны. Им может грозить лишение свободы на срок до 7 лет.

17 ноября двое мужчин напали на главного тренера команды Вадима Евсеева и его помощника Александра Шмарко, когда они возвращались в отель из ресторана после матча с «Волгарём» в Астрахани. Евсееву брызнули перцовым баллончиком в лицо, а Шмарко получил порез щеки ножом.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:06, ред.
Статью по ходу следствия можно изменить на более мягкую, а входе следствия могут всплыть смягчающие обстоятельства или вообще стороны договорятся о примирении, то и вовсе дело могут закрыть, если только там не фигурирую рецидивисты. В общем семь лет ещё не приговор, но интерес к данному инциденту всё равно остаётся.
Болейте за своих, а не против чужих!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:15
За покоцаную щеку вряд ли дадут 7 лет. Конечно, если этим всё и ограничилось. А двум тренерам пожелаю здоровья...
xjzw53tbdcc2
xjzw53tbdcc2
вчера в 13:41
Значит в 2031 году можно прогнозировать большие риски для здоровья некурящим тренерам Магаданца
Гость
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