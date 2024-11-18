Напавшим на тренеров «Ленинградца» может грозить до 7 лет тюрьмы

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Астраханской области, в связи с нападением на тренеров «Ленинградца» возбуждено уголовное дело.
Фигурантами стали двое участников конфликта, они задержаны. Им может грозить лишение свободы на срок до 7 лет.
17 ноября двое мужчин напали на главного тренера команды Вадима Евсеева и его помощника Александра Шмарко, когда они возвращались в отель из ресторана после матча с «Волгарём» в Астрахани. Евсееву брызнули перцовым баллончиком в лицо, а Шмарко получил порез щеки ножом.
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