Напавшим на тренеров «Ленинградца» может грозить до 7 лет тюрьмы

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вчера, 13:35

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Астраханской области, в связи с нападением на тренеров «Ленинградца» возбуждено уголовное дело.

Фигурантами стали двое участников конфликта, они задержаны. Им может грозить лишение свободы на срок до 7 лет.

17 ноября двое мужчин напали на главного тренера команды и его помощника Александра Шмарко, когда они возвращались в отель из ресторана после матча с «Волгарём» в Астрахани. Евсееву брызнули перцовым баллончиком в лицо, а Шмарко получил порез щеки ножом.