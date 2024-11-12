Бен‑Йеддера приговорили к двум годам тюрьмы условно

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вчера, 17:09

Бывший нападающий «Монако» и сборной Франции по футболу приговорен к двум годам лишения свободы условно по обвинению в изнасиловании.

Уголовный суд Ниццы во вторник признал игрока виновным по всем пунктам обвинения, он проходил по делу о сексуальном насилии в состоянии алкогольного опьянения. В октябре сторона обвинения запросила для игрока два с половиной года лишения свободы, из которых 18 месяцев — условно.

Бен‑Йеддера также обязали выплатить потерпевшей компенсацию в размере 6,5 тысячи евро, из которых 5 тысяч — нематериальный ущерб, 1,5 тысячи — судебные издержки. Кроме того, футболиста оштрафовали на 5 тысяч евро за сопротивление аресту и лишили водительских прав на полгода.

В начале сентября стало известно, что Бен‑Йеддер домогался девушки в своей машине. Позднее он был задержан за рулем в нетрезвом виде. Нападающий заявил, что ничего не помнит об инциденте, поскольку страдает от алкогольной зависимости. Футболист принес извинения жертве.