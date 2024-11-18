На Евсеева и сотрудников «Ленинградца» напали в Астрахани

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вчера, 08:26

«Ленинградец» выступил с заявлением в связи с нападением на сотрудников клуба в Астрахани.

Как ранее сообщил Telegram-канал Baza, тренерский штаб и руководство клуба шли в отель из ресторана после матча Второй лиги с «Волгарём». Двое шли впереди, а главный тренер с заместителем гендиректора клуба сзади. В этот момент к рулевому подошли двое мужчин и попросили закурить. Евсеев ничего не ответил, после чего они попросили ещё раз, а затем брызнули ему в лицо из баллончика.

По словам пресс-секретаря «Ленинградца» Георгия Начкепия, в этот момент Александр Шмарко и ещё один сотрудник попытались задержать нападавших, но те достали нож. В результате Шмарко получил удар ножом по лицу. К счастью, удар прошёл по касательной.