На Евсеева и сотрудников «Ленинградца» напали в Астрахани

«Ленинградец» выступил с заявлением в связи с нападением на сотрудников клуба в Астрахани.
Как ранее сообщил Telegram-канал Baza, тренерский штаб и руководство клуба шли в отель из ресторана после матча Второй лиги с «Волгарём». Двое шли впереди, а главный тренер Вадим Евсеев с заместителем гендиректора клуба сзади. В этот момент к рулевому подошли двое мужчин и попросили закурить. Евсеев ничего не ответил, после чего они попросили ещё раз, а затем брызнули ему в лицо из баллончика.
По словам пресс-секретаря «Ленинградца» Георгия Начкепия, в этот момент Александр Шмарко и ещё один сотрудник попытались задержать нападавших, но те достали нож. В результате Шмарко получил удар ножом по лицу. К счастью, удар прошёл по касательной.
Первое и самое главное: все тренеры и сотрудники клуба находятся в безопасности, им оказана медицинская помощь. Угроз их жизни нет.
Вечером после игры с «Волгарём» тренеры и сотрудники клуба возвращались в отель из ресторана. На тех, кто шёл последними, совершили нападение двое преступников, вооружённых ножом и перцовым баллоном.
Оба злоумышленника были обезврежены подоспевшими сотрудниками клуба и переданы полиции. В процессе наш тренер Александр Шмарко получил порез щеки, а главный тренер Вадим Евсеев был атакован перцовым газом в лицо.
Сейчас команда и штаб находится в гостинице. Завтра мы вылетаем в Санкт-Петербург и вернёмся к тренировочному процессу в среду.
Подчёркиваем, что случившееся не имеет никакого отношения к прошедшей игре между «Волгарём» и «Ленинградцем», уверены, что напавшие на наших сотрудников преступники будут наказаны в соответствии с законами Российской Федерации.
Берегите себя!
На всю Страну? .. Да н а весь мир !
На всю Страну? .. Да н а весь мир !
В целом же, наверное, есть целесообразность обеспечить "неприкосновенность" гостей где бы они ни были.....
В целом же, наверное, есть целесообразность обеспечить "неприкосновенность" гостей где бы они ни были.....
у них был "мотив".... и с этим не поспоришь! А зная "беспредел" Евсеева (нормальный чел в камеру не будет на всю Страну материться)...всякое можно предположить! Однако, здоровья
Шмарко пожелаем...!
у них был "мотив".... и с этим не поспоришь! А зная "беспредел" Евсеева (нормальный чел в камеру не будет на всю Страну материться)...всякое можно предположить! Однако, здоровья
Шмарко пожелаем...!