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ГлавнаяНовостиКриминалРоссия. Вторая лига. Дивизион «А» 2024/2025

На Евсеева и сотрудников «Ленинградца» напали в Астрахани

вчера, 08:26

«Ленинградец» выступил с заявлением в связи с нападением на сотрудников клуба в Астрахани.

Как ранее сообщил Telegram-канал Baza, тренерский штаб и руководство клуба шли в отель из ресторана после матча Второй лиги с «Волгарём». Двое шли впереди, а главный тренер Вадим Евсеев с заместителем гендиректора клуба сзади. В этот момент к рулевому подошли двое мужчин и попросили закурить. Евсеев ничего не ответил, после чего они попросили ещё раз, а затем брызнули ему в лицо из баллончика.

По словам пресс-секретаря «Ленинградца» Георгия Начкепия, в этот момент Александр Шмарко и ещё один сотрудник попытались задержать нападавших, но те достали нож. В результате Шмарко получил удар ножом по лицу. К счастью, удар прошёл по касательной.

Первое и самое главное: все тренеры и сотрудники клуба находятся в безопасности, им оказана медицинская помощь. Угроз их жизни нет.

Вечером после игры с «Волгарём» тренеры и сотрудники клуба возвращались в отель из ресторана. На тех, кто шёл последними, совершили нападение двое преступников, вооружённых ножом и перцовым баллоном.

Оба злоумышленника были обезврежены подоспевшими сотрудниками клуба и переданы полиции. В процессе наш тренер Александр Шмарко получил порез щеки, а главный тренер Вадим Евсеев был атакован перцовым газом в лицо.

Сейчас команда и штаб находится в гостинице. Завтра мы вылетаем в Санкт-Петербург и вернёмся к тренировочному процессу в среду.

Подчёркиваем, что случившееся не имеет никакого отношения к прошедшей игре между «Волгарём» и «Ленинградцем», уверены, что напавшие на наших сотрудников преступники будут наказаны в соответствии с законами Российской Федерации.

Берегите себя!

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Все комментарии
minai
minai ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:51
".. в камеру не будет на всю Страну материться)"
На всю Страну? .. Да н а весь мир !
Сп62
Сп62 ответ valt134 (раскрыть)
вчера в 20:06
Законы-то есть, но не для всех.
valt134
valt134
вчера в 19:48
В этой стране есть Законы???
Vadik
Vadik ответ Болельщик за ФУТБОЛ (раскрыть)
вчера в 18:33
Помню...))) Был на этой игре!
протон
протон
вчера в 16:01
Преступники должны понести наказания по всей строгости закона. Не думаю, что с таким авторитетом Евсеев сам докопался. Ему оно надо?
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:26
Весьма не приличная история
Болельщик за ФУТБОЛ
Болельщик за ФУТБОЛ
вчера в 15:16
Помощник Евсеева- Александр Шмарко- в 90-х игрок Ротора, 3 октября 1993 г. была игра Ротор-Спартак, трансляция которой была прервана из-за событий у телецентра и Белого дома. Так вот в той игре Шмарко забил единственный, победный гол Ротора!
Варвар7
Варвар7 ответ shur (раскрыть)
вчера в 14:49
Много созвучных фамилий Ширко ; Шмаров... ну а в данном случаи Шмарко - но в целом Вы правы - Всем здоровья!
альсато
альсато ответ 8f6hwvzt6qke (раскрыть)
вчера в 13:36
Команда то тут причем?))))
Олег Шантар
Олег Шантар
вчера в 12:49
Сами огласку кинули!)))))))))))))) На.х.сь подрались ну и шли бы спать.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:56
С матчем вряд ли связано - прошёл без эксцессов, с отползанием от поражения подопечных Евсеева. (Спасибо Егорке Смирнову)
В целом же, наверное, есть целесообразность обеспечить "неприкосновенность" гостей где бы они ни были.....
Palex
Palex
вчера в 11:33
А причем тут фото Ширко?
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 11:09
уверен на 200% что евсеев сам доколупался до прохожих
s8dxp94sx3ky
s8dxp94sx3ky
вчера в 10:47
Это всё происки британских спецслужб, припомнили Евсееву слова в матче с Уэльсом.
a-league
a-league
вчера в 10:09, ред.
Астрахань - это вам не Кардифф, тут могут и в морду дать
q92gka4y5jzu
q92gka4y5jzu
вчера в 09:45
Может это астраханские валлийцы мстили?
shur
shur
вчера в 09:43, ред.
...вечер, кабак, отель , мужики "на веселе", как говорят следоки,
у них был "мотив".... и с этим не поспоришь! А зная "беспредел" Евсеева (нормальный чел в камеру не будет на всю Страну материться)...всякое можно предположить! Однако, здоровья
Шмарко пожелаем...!
8f6hwvzt6qke
8f6hwvzt6qke
вчера в 09:37
Астраханскую команду нужно дисквалифицировать до конца чемпионата, чтобы в Астрахани больше такое не повторялось.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:28
Ну ничего себе,астраханцы беспредел творят !
Вещий
Вещий
вчера в 09:22
Жесть... не ожидал такого беспредела в Астрахани...
lotsman
lotsman
вчера в 09:21
На футбольных фанатов это не похоже.
Futurista
Futurista
вчера в 09:19
.
fsfc97wrjqcu
fsfc97wrjqcu
вчера в 09:10
Какие то гопники, совсем распустились
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 08:56
Чёртовы наркоманы.
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