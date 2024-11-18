Евсеева и Шмарко выписали из больницы после нападения

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вчера, 11:25

Главный тренер «Ленинградца» и его помощник Александр Шмарко выписаны из больницы после нападения, которое произошло 17 ноября в Астрахани. Об этом источнику сообщил спортивный директор клуба Денис Гагарин.

Двое неизвестных напали на специалистов, когда те возвращались в отель из ресторана. Евсееву брызнули перцовым баллончиком в лицо, а Шмарко получил порез щеки ножом.