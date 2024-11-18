Евсеева и Шмарко выписали из больницы после нападения

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев и его помощник Александр Шмарко выписаны из больницы после нападения, которое произошло 17 ноября в Астрахани. Об этом источнику сообщил спортивный директор клуба Денис Гагарин.
Двое неизвестных напали на специалистов, когда те возвращались в отель из ресторана. Евсееву брызнули перцовым баллончиком в лицо, а Шмарко получил порез щеки ножом.
Евсеев и Шмарко выписаны из больницы, оба в хорошем состоянии. Сейчас они с нами находятся в аэропорту, и вместе с командой вылетают в Санкт-Петербург.
Другое дело, если бы они возвращались из театра. Хотя, там тоже буфет есть.
Вобщем- Здоровья пострадавшим, и больше, никогда не попадать в подобные истории!!!
Другое дело, если бы они возвращались из театра. Хотя, там тоже буфет есть.
Вобщем- Здоровья пострадавшим, и больше, никогда не попадать в подобные истории!!!