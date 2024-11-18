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Евсеева и Шмарко выписали из больницы после нападения

вчера, 11:25

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев и его помощник Александр Шмарко выписаны из больницы после нападения, которое произошло 17 ноября в Астрахани. Об этом источнику сообщил спортивный директор клуба Денис Гагарин.

Двое неизвестных напали на специалистов, когда те возвращались в отель из ресторана. Евсееву брызнули перцовым баллончиком в лицо, а Шмарко получил порез щеки ножом.

Евсеев и Шмарко выписаны из больницы, оба в хорошем состоянии. Сейчас они с нами находятся в аэропорту, и вместе с командой вылетают в Санкт-Петербург.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:31
Евсеев конечно любит подвыпить. у Евсеева характер вспыльчивый очень эмоционален. Возможно что ответили грубо и те взялись за физ. расправу.
t5ye3garva3p
t5ye3garva3p
вчера в 15:05
Вывод: не надо шляться ночью по кабакам.
Capral
Capral
вчера в 12:29
Возвращались из ресторана? Обычно оттуда возвращаются на веселе, а значит могут быть вопросы и к пострадавшим. Тем более, зная характер Евсеева, варианты могут быть разные...
Другое дело, если бы они возвращались из театра. Хотя, там тоже буфет есть.
Вобщем- Здоровья пострадавшим, и больше, никогда не попадать в подобные истории!!!
Вещий
Вещий
вчера в 11:47
Вот тебе и спокойный город Астрахань... здоровья обоим.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:39
Вроде двое надвое, но перцовкой брызгать-подло...
Гость
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