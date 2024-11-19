В пресс-службе «Химок» сообщили, что защитник Георгий Джикия восстановился после травмы бедра.
Джикия приступил к тренировкам в общей группе.
Джикия получил повреждение в матче 13-го тура РПЛ против «Динамо».
В пресс-службе «Химок» сообщили, что защитник Георгий Джикия восстановился после травмы бедра.
Джикия приступил к тренировкам в общей группе.
Джикия получил повреждение в матче 13-го тура РПЛ против «Динамо».
Мы обдумаем этот вопрос. При этом не можем гарантировать того, что будут внесены изменения в плане этого.
Мы обдумаем этот вопрос. При этом не можем гарантировать того, что будут внесены изменения в плане этого.