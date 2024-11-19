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Джикия восстановился после травмы бедра

вчера, 19:12

В пресс-службе «Химок» сообщили, что защитник Георгий Джикия восстановился после травмы бедра.

Джикия приступил к тренировкам в общей группе.

Джикия получил повреждение в матче 13-го тура РПЛ против «Динамо».

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Все комментарии
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ne gusta ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 19:24
Спасибо за внимание.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ne gusta (раскрыть)
вчера в 19:18
Здравствуйте.

Мы обдумаем этот вопрос. При этом не можем гарантировать того, что будут внесены изменения в плане этого.
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вчера в 19:15
А, он ещё в футбол играет?
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