Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Вторая лига. Дивизион «А» 2024/2025

Вадим Евсеев рассказал о своем самочувствии после перенесенного нападения

вчера, 21:54
ВолгарьЛоготип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)1 : 1Логотип футбольный клуб Ленинградец (Ленинградская обл.)ЛенинградецМатч завершен

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев рассказал о своем самочувствии после перенесенного нападения.

Все нормально. Со зрением пока плохо, но оно вернулось. Есть заключение врачей – ожог, будем лечиться. Попробуйте прыснуть перцовым баллончиком – поймете, что это такое. Но это могло случиться в любом городе. Спасибо за поддержку!

В ночь на 18 ноября на Евсеева и его помощника Александра Шмарко было совершено нападение с применением холодного оружия и перцового баллончика. Инцидент произошел в Астрахани, куда «Ленинградец» приехал на матч против «Волгаря» (1:1) в рамках 18-го тура второй лиги.

Позже полиция задержала нападавших – двоих мужчин 2002 и 2003 года рождения, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Им грозит до 7 лет тюрьмы по статье «Хулиганство».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Захарян может впервые сыграть в этом сезоне уже четверг
Вчера, 18:36
Игрок «Амкала», получивший травму в матче с «Динамо», выбыл на 7-12 месяцев
Вчера, 10:37
Защитник «Спартака» Бабич получил травму в матче сборной Сербии
16 ноября
Семак: «Глушенков начинает тренироваться в общей группе»
13 ноября
Мостовой о своём здоровье: «Нормально, но ещё не восстановился полностью»
12 ноября
Тюкавин поехал в сборную, несмотря на травму
10 ноября
Все комментарии
p6zm99z79rke
p6zm99z79rke
сегодня в 05:20
Все же интересно понять мотивы, просто так не нападают.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 