Вадим Евсеев рассказал о своем самочувствии после перенесенного нападения

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вчера, 21:54

Главный тренер «Ленинградца» рассказал о своем самочувствии после перенесенного нападения.

Все нормально. Со зрением пока плохо, но оно вернулось. Есть заключение врачей – ожог, будем лечиться. Попробуйте прыснуть перцовым баллончиком – поймете, что это такое. Но это могло случиться в любом городе. Спасибо за поддержку!

В ночь на 18 ноября на Евсеева и его помощника Александра Шмарко было совершено нападение с применением холодного оружия и перцового баллончика. Инцидент произошел в Астрахани, куда «Ленинградец» приехал на матч против «Волгаря» (1:1) в рамках 18-го тура второй лиги.

Позже полиция задержала нападавших – двоих мужчин 2002 и 2003 года рождения, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Им грозит до 7 лет тюрьмы по статье «Хулиганство».