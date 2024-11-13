Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Семак: «Глушенков начинает тренироваться в общей группе»

вчера, 12:57

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед контрольным матчем с «Фенербахче» рассказал о состоянии нападающего Максима Глушенкова.

Глушенков с нами полетит, он начинает тренироваться в общей группе и, возможно, какое-то игровое время уже получит. Сейчас как раз думаем над этим. По вопросу наших травм… И у Вендела, и у Мантуана, и у Кассьерры — скорее микротравмы, незначительные повреждения. На наш взгляд, на сегодняшний день, мы рассчитываем, что они восстановятся к возобновлению чемпионата.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Мостовой о своём здоровье: «Нормально, но ещё не восстановился полностью»
12 ноября
Тюкавин поехал в сборную, несмотря на травму
10 ноября
В «Динамо» рассказали о ходе восстановления Бителло после травмы
10 ноября
Скопинцев выбыл на 3 недели из-за травмы бедра
10 ноября
Мартинс начал тренироваться в общей группе «Спартака»
07 ноября
Семак: «Глушенков скоро частично начнёт работать в общей группе»
07 ноября
Сортировать
Все комментарии
100лет
100лет
вчера в 21:45
Хорошая новость, ждем Глушенкова, Вендала, нужно перед зимовкой выйти на чистое перовое место, все шансы есть.
sv_1969
sv_1969 ответ pomor445 (раскрыть)
вчера в 19:54
Все может быть! От этого никто не застрахован
Capral
Capral ответ pomor445 (раскрыть)
вчера в 19:24
Да ну, брось, при чем здесь врач? Ты защищаешь Семака, при этом не видишь главного или не хочешь видеть-
pomor445
pomor445 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:03
Не успел дойти до этой стадии. В ЛОКО отличный врач, во время подсказал руководству, что надо делать. Если Зениту кого и переманивать из ЛОКО, так это врача, а не сопляка Батракова.
pomor445
pomor445 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 18:53
Разве много вариантов? Всего два: с Глушенковым и без него. Кстати, что делать с Лусиано, если на поле будет Глушенков? Вариант с Глушенковым - это связка Вендел - Глушенков. Не думаю, что её разрушение - большая проблема для защитников при том уровне единоборств, который вводит в моду тот же Карасёв.
Capral
Capral ответ pomor445 (раскрыть)
вчера в 18:50
Но в Локо, он хрустальным не был.
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:49
Приветствую!!!
А лучше двух!!! Ахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pomor445
pomor445 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 18:45
Думаю, что Семака мучает бессонница оттого, что понял, как он пролетел с этим хрусталём. Зениту надо срочно менять врача - переманить его из ЛОКО, а не Батракова, как сулят.
pomor445
pomor445 ответ CSKA2012 (раскрыть)
вчера в 18:41
Отношение безусловно надо менять, но травмы, к сожалению, не отступят. Хрусталь ломается один раз и вдребезги. Дальше можно искусно склеивать, но продукт с каждым разом будет хуже и хуже. Покупка Глушенкова большая ошибка Зенита. Очень, очень буду рад, если ошибусь.
pomor445
pomor445 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:37
Получит контракт и осядет в лазарете.
pomor445
pomor445 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:31
Семаку не надо задумываться над игрой без Глушенкова. Он сам приведёт дело к тому своими длительными заходами в лазарет. Никто его не перегружает. Второй раз попал в лазарет сразу после первого, проведя на поле едва ли не полтайма - какие тут перегрузки. Просто он хрустальный, вот и вся причина. До стадии "хрусталя" дошёл в ЛОКО, где Галактионов его эксплуатировал по полной, даже сверх, а когда врач (очень способный спец, такого бы Зениту) заметил, что ресурс исчерпан, продали Зениту. Глушенков был не против, потому что Семак обещал ему полную свободу на поле, в том числе и нападении, тогда как Галактионов держал его исключительно на подтанцовке (голевые пасы раздавать), что парня естественно не устраивало. Совет Семаку приберегать Глушенкова сродни хранению бриллианта в сейфе и любоваться им, но не носить.
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:31
Приветствую! Семаку, хорошо бы задуматься над тем, как сделать Зенит менее зависимым от Глушенкова, видоизменить рисунок игры команды, сделать игру более многогранной и командной...
Я знаю ответ на это!!! Батракова купить)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:16
С Венделом и Глушенковым Зенит совсем другой Зенит....
Правильный Зенит....
Надеюсь с этими парнями отставание от лидера в одно очко растает как утренний туман...
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:52
Хорошая новость из стана фк ЗЕНИТ.
ssspartak
ssspartak
вчера в 15:29
Не полный матч, не полный тайм ему можно дать сыграть. Вполне.
adekvat
adekvat
вчера в 14:50
Семак спит и видит когда Глушенков выйдет, его спасать.
nikolah
nikolah
вчера в 14:30
Хорошая новость
lotsman
lotsman
вчера в 14:20
Вот с Фенербахче и проверите насколько он готов к играм чемпионата.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 14:10
Пускай изменит отношение к миру и тогда травмы пройдут, а то поймал звезду. Даже если провоцируют тебя, ты должен оставаться спокойным и фильтровать, что ты говоришь в интервью или на стриме. А так удачи конечно.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:52, ред.
Да, без Глушенкова тяжелее... Он объединяет игру команды, делает ее цельной. Все эти бразильцы хороши, но каждый в отдельности. Вообще, не стоит форсировать возвращение Максима, чемпионат длинный, ещё успеет наиграться. Правда у Семака не так много вариантов игры без него.
Capral
Capral
вчера в 13:46
Понимаю Семака, ох, как понимаю! Единственный игрок в Зените- способный вести игру, разгонять атаку и её же завершать!!! Конечно Семак с нетерпением ждет возвращения Макса на поле, ещё бы!!! Один человек, фактически и определяет безликую игру гениального тренера. Как в известной народной мудрости, если её немного перефразировать: "Он и сеет, он и пашет"...

Семаку, хорошо бы задуматься над тем, как сделать Зенит менее зависимым от Глушенкова, видоизменить рисунок игры команды, сделать игру более многогранной и командной... А то, что сейчас происходит в Зените- называется командой одного игрока. Вот нет Макса на поле, и всё, и игра стала неинтересная, и серая.

Максу, конечно- скорейшего выздоровления и возвращения на поле!!! А Семаку- большей тренерской мудрости и фантазии. И не бросать Глушенкова в топку, на передовую, а поберечь, как оказалось, своего, самого нужного и ценного игрока...
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:32
Не думаю что сейчас возвращение Макса это улучшение игры! Не надо торопиться
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 