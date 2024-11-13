Семак: «Глушенков начинает тренироваться в общей группе»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед контрольным матчем с «Фенербахче» рассказал о состоянии нападающего Максима Глушенкова.
Глушенков с нами полетит, он начинает тренироваться в общей группе и, возможно, какое-то игровое время уже получит. Сейчас как раз думаем над этим. По вопросу наших травм… И у Вендела, и у Мантуана, и у Кассьерры — скорее микротравмы, незначительные повреждения. На наш взгляд, на сегодняшний день, мы рассчитываем, что они восстановятся к возобновлению чемпионата.
Семаку, хорошо бы задуматься над тем, как сделать Зенит менее зависимым от Глушенкова, видоизменить рисунок игры команды, сделать игру более многогранной и командной... А то, что сейчас происходит в Зените- называется командой одного игрока. Вот нет Макса на поле, и всё, и игра стала неинтересная, и серая.
Максу, конечно- скорейшего выздоровления и возвращения на поле!!! А Семаку- большей тренерской мудрости и фантазии. И не бросать Глушенкова в топку, на передовую, а поберечь, как оказалось, своего, самого нужного и ценного игрока...
Семаку, хорошо бы задуматься над тем, как сделать Зенит менее зависимым от Глушенкова, видоизменить рисунок игры команды, сделать игру более многогранной и командной... А то, что сейчас происходит в Зените- называется командой одного игрока. Вот нет Макса на поле, и всё, и игра стала неинтересная, и серая.
Максу, конечно- скорейшего выздоровления и возвращения на поле!!! А Семаку- большей тренерской мудрости и фантазии. И не бросать Глушенкова в топку, на передовую, а поберечь, как оказалось, своего, самого нужного и ценного игрока...