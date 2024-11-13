Семак: «Глушенков начинает тренироваться в общей группе»

Главный тренер «Зенита» перед контрольным матчем с «Фенербахче» рассказал о состоянии нападающего .

Глушенков с нами полетит, он начинает тренироваться в общей группе и, возможно, какое-то игровое время уже получит. Сейчас как раз думаем над этим. По вопросу наших травм… И у Вендела, и у Мантуана, и у Кассьерры — скорее микротравмы, незначительные повреждения. На наш взгляд, на сегодняшний день, мы рассчитываем, что они восстановятся к возобновлению чемпионата.