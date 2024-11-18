Захарян может впервые сыграть в этом сезоне уже четверг

Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реала Сосьедад» , рассказал, что его клиент может выйти на поле уже в четверг в матче Кубка Испании.

Надеюсь, что Арсен сыграет в четверг в Кубке Испании, сейчас он готовится к этой игре. Не знаю насчет полного матча, потому что много пропустил, но должен получить время.

Тренируется в общей группе, болевых ощущений нет. Пропустил больше двух месяцев, поэтому тренер должен решить насчет игровой нагрузки. Сами понимаете, 90 минут после такой паузы играть, скорее всего, не будет.