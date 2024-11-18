Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниИспания. Кубок 2024/2025

Захарян может впервые сыграть в этом сезоне уже четверг

вчера, 18:36
Хове ЭспаньолЛоготип футбольный клуб Хове Эспаньол (Сан-Висенте-дель-Распеч)-:-Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад21.11.2024 в 23:00 Не начался

Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал, что его клиент может выйти на поле уже в четверг в матче Кубка Испании.

Надеюсь, что Арсен сыграет в четверг в Кубке Испании, сейчас он готовится к этой игре. Не знаю насчет полного матча, потому что много пропустил, но должен получить время.

Тренируется в общей группе, болевых ощущений нет. Пропустил больше двух месяцев, поэтому тренер должен решить насчет игровой нагрузки. Сами понимаете, 90 минут после такой паузы играть, скорее всего, не будет.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Игрок «Амкала», получивший травму в матче с «Динамо», выбыл на 7-12 месяцев
Вчера, 10:37
Защитник «Спартака» Бабич получил травму в матче сборной Сербии
16 ноября
Семак: «Глушенков начинает тренироваться в общей группе»
13 ноября
Мостовой о своём здоровье: «Нормально, но ещё не восстановился полностью»
12 ноября
Тюкавин поехал в сборную, несмотря на травму
10 ноября
В «Динамо» рассказали о ходе восстановления Бителло после травмы
10 ноября
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:50
Трансфер крайне неудачный. Не потянул Захарян от слова совсем. Впрочем не потянул и Чалов в ПАОК. Совсем опустился Антон Миранчук до аутсайдера клуба Швейцарии. Не тянут наши совсем не худшие в РПЛ в Европе. Может поэтому реально никуда не зовут ни Тюкавина, ни Сперцяна, ни Тикнизяна. Уровень РПЛ упал ниже некуда и в Европе это понимают. Причем причина падения не только в отлучении от ЕК, но и в отсутствии реальной конкуренции в РПЛ по известной причине. То, что есть сейчас - это видимость конкуренции, реально итог сезона 24/25 известен, а причина тоже известна. Так и живем.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:38
Главное , чтобы не было дождя...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 