«Ливерпуль» не заинтересован в приобретении Тчуамени

По информации источника, «Ливерпуль» не заинтересован в приобретении полузащитника сборной Франции и мадридского «Реала» Орельена Тчуамени.
В «Реале» много говорят о Тчуамени, не так ли? По слухам, его хотят продать. Насчёт «Ливерпуля» информация возникла оттого, что пару лет назад «красные» были в нём заинтересованы, однако футболист принял решение перейти в «Реал». Мне сказали, что на данном этапе в этом нет ничего конкретного. Посмотрим, что будет в январе.
хоть раз была,тогда с такими мыслями нечего делать в Реале,без амбиций! Если Ливер мутит, тоже ромашку устроили любит не любит!
Оцениваю его игру как удовлетворительную, просто сейчас вообще
полная ж--а,не до хорошего!
хоть раз была,тогда с такими мыслями нечего делать в Реале,без амбиций! Если Ливер мутит, тоже ромашку устроили любит не любит!
Оцениваю его игру как удовлетворительную, просто сейчас вообще
полная ж--а,не до хорошего!