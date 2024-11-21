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«Ливерпуль» не заинтересован в приобретении Тчуамени

вчера, 09:37

По информации источника, «Ливерпуль» не заинтересован в приобретении полузащитника сборной Франции и мадридского «Реала» Орельена Тчуамени.

В «Реале» много говорят о Тчуамени, не так ли? По слухам, его хотят продать. Насчёт «Ливерпуля» информация возникла оттого, что пару лет назад «красные» были в нём заинтересованы, однако футболист принял решение перейти в «Реал». Мне сказали, что на данном этапе в этом нет ничего конкретного. Посмотрим, что будет в январе.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 21:22
не нужен он красным.имхо
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 13:41, ред.
....я в этой истории до конца сам не разобрался, от него иницивтива
хоть раз была,тогда с такими мыслями нечего делать в Реале,без амбиций! Если Ливер мутит, тоже ромашку устроили любит не любит!
Оцениваю его игру как удовлетворительную, просто сейчас вообще
полная ж--а,не до хорошего!
ne gusta
ne gusta
вчера в 12:15
Новость чтобы не обидеть Мак Аллистера
YNWA
YNWA
вчера в 10:39
Само собой! Он деревянный.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:08
Тчуамени не тот игрок, который усилить Ливерпуль. Хорошо что клуб это понимает))
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:51
Источник, конечно мощный "Пару лет назад хотели, сейчас перехотели, посмотрим, что в январе будет"...)
Гость
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