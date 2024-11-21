«Ливерпуль» не заинтересован в приобретении Тчуамени

По информации источника, «Ливерпуль» не заинтересован в приобретении полузащитника сборной Франции и мадридского «Реала» .

В «Реале» много говорят о Тчуамени, не так ли? По слухам, его хотят продать. Насчёт «Ливерпуля» информация возникла оттого, что пару лет назад «красные» были в нём заинтересованы, однако футболист принял решение перейти в «Реал». Мне сказали, что на данном этапе в этом нет ничего конкретного. Посмотрим, что будет в январе.