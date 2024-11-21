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Вирц хочет перейти в «Манчестер Сити» за € 120 млн

вчера, 08:28

21-летний атакующий полузащитник «Байера» Флориан Вирц хочет перейти в английский «Манчестер Сити» за € 120 млн.

По информации источника, немецкий хавбек хочет стать заменой бельгийца Кевина Де Брюйне, у которого заканчивается контракт с «горожанами». Футболист предпочитает перейти именно в английский клуб, потому что не видит возможности играть в стартовом составе «Реала» и «Баварии», которые ранее считались фаворитами на подписание немца.

В нынешнем сезоне Вирц принял участие в 23 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами.

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Все комментарии
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вчера в 17:33
красава, будет пылить в чемпионшипе
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:33
Это будет чрезвычайное усиление!)
ne gusta
ne gusta
вчера в 12:18
Он пригодится любому клубу.
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 11:44
Манчестер Сити: "Кто ещё, что-то хочет, т.е. перейти к нам за наши деньги?"...
lotsman
lotsman
вчера в 11:39
Это он так хочет, Ман Сити что думает по этому поводу?)
5rz7kfrvg4x5
5rz7kfrvg4x5
вчера в 09:52
Ему красная цена полтинник с хвостиком
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:27
Клуб готов такие деньги выложить?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:27
Манчестер Сити может себе позволить купить Вирца.
shur
shur
вчера в 09:18
...Позвоните Гюндогану, посоветуйтесь, без немцев в клубе лучше
или хуже?!
adekvat
adekvat
вчера в 08:50
Сам себе команду выбрал, сам себе цену назначил, красавчик.
f9m3rkf76j4j
f9m3rkf76j4j
вчера в 08:48
Это не игрок, а клуб хочет 120 млн.
hcgev98eu4yn
hcgev98eu4yn
вчера в 08:31
Судьба Сити под вопросом, зачем ему туда не понятно
Гость
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