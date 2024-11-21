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Алексей Миранчук рассказал, где хочет закончить карьеру

вчера, 15:23

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, где хочет закончить карьеру.

Когда-то давно думал, что идеально было бы завершить в «Локомотиве». В команде вместе с Антоном [Миранчуком], Димой Бариновым, ребятами, с которыми давно играл, с кем могли бы побороться за чемпионство и кубки. Сейчас пока не думал об этом. Могу наверняка сказать, что хотел бы завершить карьеру в России. Называть клуб не буду, как сложится. Сейчас много молодых игроков [в «Локомотиве»], новый вектор развития. Самому даже интересно, где мог бы завершить. Но точно знаю, что где-то в России.

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Все комментарии
gppygjfda77r
gppygjfda77r
вчера в 17:37
Посмотрим как он слово сдержит
112910415
112910415
вчера в 17:27
кто знает, как жизнь повернётся ...
ne gusta
ne gusta ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 17:15
НЕПРАВДА!
adekvat
adekvat ответ ne gusta (раскрыть)
вчера в 16:54
А завершают там где больше платят.
k4egjk5twwh7
k4egjk5twwh7
вчера в 16:10
В Аталанте играл, в Атланте играет, в Алании тогда и заканчивать логично
lotsman
lotsman
вчера в 15:46
Рановато ещё об этом думать. Пока ира идёт хорошо, надо играть. А вот когда почувствуешь что выше не прыгнуть, можно о об этом подумать. К тому времени многое может измениться, так что заранее не стоит планировать.
Giovanny
Giovanny
вчера в 15:40
К завершению карьеры сгодится разве что только для второй лиги.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:34
Играй и доказывай что ты качественный игрок, а потом уж видно будет где...
drug01
drug01
вчера в 15:28
Надо играть и не думать об этом...
ne gusta
ne gusta
вчера в 15:27
Все хочет завершить карьеру в родном клубе.
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