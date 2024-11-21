Родри назвал Месси лучшим в истории футбола

Полузащитник «Манчестер Сити» ответил на вопрос о лучшем футболисте в истории.

У меня нет сомнений – это Лионель Месси. Криштиану Роналду удалось сравниться с Месси без врожденного таланта. Но те, кто играл против них, понимают разницу. Мы не хотели, чтобы Криштиану заходил в штрафную, потому что это было устрашающе опасно. Но Месси был повсюду на поле. Месси получал мяч, и можно было сказать: «Это опасно». У меня было ощущение, что должно произойти что-то нехорошее.