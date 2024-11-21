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Родри назвал Месси лучшим в истории футбола

вчера, 09:58

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри ответил на вопрос о лучшем футболисте в истории.

У меня нет сомнений – это Лионель Месси. Криштиану Роналду удалось сравниться с Месси без врожденного таланта. Но те, кто играл против них, понимают разницу. Мы не хотели, чтобы Криштиану заходил в штрафную, потому что это было устрашающе опасно. Но Месси был повсюду на поле. Месси получал мяч, и можно было сказать: «Это опасно». У меня было ощущение, что должно произойти что-то нехорошее.

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Все комментарии
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 10:11
Зато я тебе точно скажу - 6:2 было на Бернабеу.. Вдоль и поперек.. ☝️🤭
25процентный клоун
25процентный клоун ответ HE ЭгО иСТ (раскрыть)
сегодня в 06:35
и правда, упустил из виду, что играли то в другой стране)
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:33
🤔.. Я, конечно, не знаю играл ли Флик как футболист на Камп Ноу, но как главный тренер он там не бывал.. Наверное, только как турист. Матчасть надо изучать, уважаемый.. ☝️🤣
25процентный клоун
25процентный клоун ответ HE ЭгО иСТ (раскрыть)
вчера в 21:48
ну как же, спросите Флика, он его вдоль и поперек знает)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:32
Похитители "Золотых мячей" группируются....
Не к добру это....
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:07
Нет такого стадиона.. ☝️
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 13:53
Для разнообразия мог бы сказать и наоборот. А так - одно и тоже от всех.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:48
Очень точные характеристики этих двух выдающихся футболистов.
ne gusta
ne gusta
вчера в 12:23
Все правильно, правильно
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 11:43
Месси это 50% таланта, 40% работы над собой и 10% пиара.

Роналду это 10% таланта, 60% работы над собой и 30% пиара.

Роналду №2 в современном футболе и 8-й или 9-й в истории. Месси №1 или №2 после Пеле, смотря на личные предпочтения.
112910415
112910415
вчера в 11:33
интересно сформулировал, доступно и убедительно !
Вещий
Вещий
вчера в 11:10
Солидарен с ним.... Месссеныш лучший!
Baggio R.
Baggio R. ответ ynqzr76g8hk8 (раскрыть)
вчера в 11:01
Хорошо, что не гомо, как в противоположном лагере.
jqy8szmpmhtr
jqy8szmpmhtr
вчера в 10:59
Один из лучших - да, а так дело вкуса.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:52
Так вот как "работает" - "Прикосновение к Золотому мячу"...)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:42
Ясен пень.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:04
Лучший игрок матча 2-8 на ноу камп
ynqzr76g8hk8
ynqzr76g8hk8
вчера в 10:01
Ещё один дномосектант отметился
Гость
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