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В сборной Швеции недовольны техническим поражением команды Косова

вчера, 10:36
РумынияЛоготип футбольный клуб Румыния3 : 0Логотип футбольный клуб КосовоКосовоТех. поражение

Менеджер сборной Швеции Ким Чельстрем выразил недовольство из-за технического поражения команды Косова.

Мы ождали заявления УЕФА относительно результата матча между Румынией и Косово. Сейчас пришло решение, которое с нашей стороны является негативным. Решение касается участвующих команд, но мы изучаем варианты. Жаль, что поведение за пределами поля влияет на спортивные результаты и затрагивает как участвующие команды, так и нас.

Ранее футболисты сборной Косова покинули поле за несколько минут до конца матча Лиги наций с Румынией при счете 0:0, поскольку фанаты хозяев скандировали «Сербия, Сербия!» и вывесили сербский флаг. УЕФА принял решение присудить косоварам техническое поражение со счетом 0:3 и оштрафовать футбольную федерацию Косова на 6 тысяч евро за поведение футболистов.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 14:07
А этим какое дело, не надо было уходить с поля. Или они может еще плакали в раздевалке и их надо было пожалеть?
112910415
112910415
вчера в 13:05
решение было принято плохое
в смысле, очень плохое
ne gusta
ne gusta
вчера в 12:24
Выиграли же, и отстаньте..
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:01
Сначала тоже не понял, чего это "возбухают" шведы . Но даже если не лезть в регламент, (наверняка этот "технарь" как то косвенно касается других сборных, возможно как то и шведов). Но этим самым "технарём" создан прецедент на будущее - теперь политическими "кричалками" можно как то влиять на результаты матчей и уверен найдут способы это использовать , если понадобится , и те кому кричат , и те кто кричит... И второе решение о присуждении технического поражения было объявлено не сразу (видно думали кого из них наказывать) , то есть 3 очка той или иной команде "капнули" не сразу а спустя какое то время , а это может затрагивать как самих участников инцидента , так и участников группы , да и других участников , при планирование в дальнейшем тактики и стратегии при подготовке к следующим матчам.( в группе , в плей - офф...).
6rnr8y8kw2tk
6rnr8y8kw2tk
вчера в 11:26
Возможно, есть какие-то нюансы в рнгламенте, но не могу понять чем румыны помешали шведам. Проясните, кто в теме.
shlomo
shlomo
вчера в 11:08
Интересно девки пляшут.... и чем же они недовольны....
7v4fxsqbxf2p
7v4fxsqbxf2p
вчера в 11:02, ред.
Не совсем понятно, каким боком это касается Швеции, уверенно занявшей первое место в своей группе лиги С и вроде бы автоматом вышедшей в лигу В. Однако при сравнении с румынско-косовской группой очков у румын на два больше чем у шведов, а фактическая разница забитых и пропущенных мячей без учёта этого присуждённого технаря у Швеции лучше. Следовательно, идущие на повышение команды тоже каким-то образом ранжируются между собой и это даёт какие-то преимущества, скорее всего при дальнейшей жеребьёвке в лиге В, иначе шведам было бы глубоко фиолетово это решение УЕФА. Но вот подробностей, чем именно это плохо для Швеции, я, к сожалению не нашёл, зато с удивлением обнаружил, что Швеция и Румыния играли ниже уровнем, чем стаськин Казахстан "бесхозный", чтоб ему стыдно стало наконец-то! То есть Адиев затащил Казахстан на второй уровень из четырёх, а при полевом командире ему и на самом минимальном бы что-нибудь опять мешало обыгрывать Гибралтары и Лихтенштейны!
98th3zzrfh8b
98th3zzrfh8b
вчера в 10:56
Непонятно, чем недовольна Швеция. На них результат никак не влияет.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 10:52
Косово!Косово!Косово!
t93877eewkm3
t93877eewkm3
вчера в 10:37
Можно было дать им доиграть остаток времени на нейтральной территории
Гость
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