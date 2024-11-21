В сборной Швеции недовольны техническим поражением команды Косова

Менеджер сборной Швеции Ким Чельстрем выразил недовольство из-за технического поражения команды Косова.
Мы ождали заявления УЕФА относительно результата матча между Румынией и Косово. Сейчас пришло решение, которое с нашей стороны является негативным. Решение касается участвующих команд, но мы изучаем варианты. Жаль, что поведение за пределами поля влияет на спортивные результаты и затрагивает как участвующие команды, так и нас.
Ранее футболисты сборной Косова покинули поле за несколько минут до конца матча Лиги наций с Румынией при счете 0:0, поскольку фанаты хозяев скандировали «Сербия, Сербия!» и вывесили сербский флаг. УЕФА принял решение присудить косоварам техническое поражение со счетом 0:3 и оштрафовать футбольную федерацию Косова на 6 тысяч евро за поведение футболистов.