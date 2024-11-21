В сборной Швеции недовольны техническим поражением команды Косова

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вчера, 10:36

Менеджер сборной Швеции выразил недовольство из-за технического поражения команды Косова.

Мы ождали заявления УЕФА относительно результата матча между Румынией и Косово. Сейчас пришло решение, которое с нашей стороны является негативным. Решение касается участвующих команд, но мы изучаем варианты. Жаль, что поведение за пределами поля влияет на спортивные результаты и затрагивает как участвующие команды, так и нас.