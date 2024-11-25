Игроки нон-лиги сыграли в водное поло на футбольном стадионе

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вчера, 13:27

Матчи низших лиг Англии были перенесены из-за экстремальных погодных условий.

Игру «Лидни Таун» и «Роман Гласс Сент-Джордж» также отменили, ведь стадион домашней команды оказался затоплен.

Некоторые игроки команды хозяев решили посетить игровое поле, после чего они сыграли в некий аналог водного поло.