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Игроки нон-лиги сыграли в водное поло на футбольном стадионе

вчера, 13:27

Матчи низших лиг Англии были перенесены из-за экстремальных погодных условий.

Игру «Лидни Таун» и «Роман Гласс Сент-Джордж» также отменили, ведь стадион домашней команды оказался затоплен.

Некоторые игроки команды хозяев решили посетить игровое поле, после чего они сыграли в некий аналог водного поло.

Игроки нон-лиги сыграли в водное поло на футбольном стадионе

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Все комментарии
dszg34ywv5as
dszg34ywv5as
вчера в 13:46
Этот "морской пейзаж" напомнил старый анекдот про грузинское водное поло:
Идёт игра по водному поло. Атаку ведёт лидер сборной Грузии. Тренер бежит вдоль края бассейна и кричит:
- Сосо, отдай мяч Гиви!
Ноль внимания. Сосо приближается к воротам.
- Сосо, Отдай мяч Гиви!
Сосо выходит один на один с вратарём противника.
- Отдай мяч Гиви! - вопит тренер.
Гол! Сосо подплывает к тренеру:
- Зачем кричал? Зачем Гиви? Я и сам забил!
- Да, ты забил, а Гиви утонул!!!
72kb2zvk24h6
72kb2zvk24h6
вчера в 13:41
На таком поле Нырялду ещё не нырял, а оно прямо создано для этих целей
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:31
Ну а чё! Поплавали малёха вместо футбола!
Гость
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