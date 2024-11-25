Игроки нон-лиги сыграли в водное поло на футбольном стадионе

Матчи низших лиг Англии были перенесены из-за экстремальных погодных условий.
Игру «Лидни Таун» и «Роман Гласс Сент-Джордж» также отменили, ведь стадион домашней команды оказался затоплен.
Некоторые игроки команды хозяев решили посетить игровое поле, после чего они сыграли в некий аналог водного поло.
Идёт игра по водному поло. Атаку ведёт лидер сборной Грузии. Тренер бежит вдоль края бассейна и кричит:
- Сосо, отдай мяч Гиви!
Ноль внимания. Сосо приближается к воротам.
- Сосо, Отдай мяч Гиви!
Сосо выходит один на один с вратарём противника.
- Отдай мяч Гиви! - вопит тренер.
Гол! Сосо подплывает к тренеру:
- Зачем кричал? Зачем Гиви? Я и сам забил!
- Да, ты забил, а Гиви утонул!!!
Идёт игра по водному поло. Атаку ведёт лидер сборной Грузии. Тренер бежит вдоль края бассейна и кричит:
- Сосо, отдай мяч Гиви!
Ноль внимания. Сосо приближается к воротам.
- Сосо, Отдай мяч Гиви!
Сосо выходит один на один с вратарём противника.
- Отдай мяч Гиви! - вопит тренер.
Гол! Сосо подплывает к тренеру:
- Зачем кричал? Зачем Гиви? Я и сам забил!
- Да, ты забил, а Гиви утонул!!!