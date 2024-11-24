Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футбола

У игрока «Вест Хэма» возникли проблемы с возвращением в Великобританию

вчера, 11:54

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио рассказал, что ему запретили въезд в Великобританию из-за проблем с паспортом во время международного перерыва.

Футболист посетил свою академию в Гане и намеревался лететь через Лондон, чтобы встретиться с США в матче Лиги наций КОНКАКАФ. Однако он потерял свой британский паспорт и отправился в Африку по своим ямайским документам. Но ему не разрешили вернуться, потому что владельцам ямайского паспорта нужна виза для въезда в Великобританию.

Поэтому я застрял в Гане. Я получил срочный паспорт, чтобы вернуться в Великобританию. Затем я не смог оформить визу, чтобы полететь в Америку, потому что я не мог получить визу по своему ямайскому паспорту.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Игроки ЦСКА вышли на матч в особых футболках с фразами о своих мамах
23 ноября
Совладелец «Рексхэма» пообщался с болельщиком, который борется с раком
23 ноября Фото
Холанд сфотографировался с волками, Семак залез на крышу. Как футболисты провели эту неделю
22 ноябряЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии8
Гвардиола: «Если „Манчестер Сити“ переведут в низший дивизион, я останусь»
22 ноября
Болельщик сборной Бразилии попросил Данило оставить автограф в телефоне
21 ноября Фото
На матчи РПЛ ищут специалиста для VAR через объявление на сайте вакансий
21 ноября
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:36
Неожиданное рядом.... попал так попал...
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:04
А ещё "Молотобоец" называется - чего пробиться не мог? )
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:59
Напридумывали уроды искуственных барьеров по всему миру...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 