У игрока «Вест Хэма» возникли проблемы с возвращением в Великобританию

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вчера, 11:54

Нападающий «Вест Хэма» рассказал, что ему запретили въезд в Великобританию из-за проблем с паспортом во время международного перерыва.

Футболист посетил свою академию в Гане и намеревался лететь через Лондон, чтобы встретиться с США в матче Лиги наций КОНКАКАФ . Однако он потерял свой британский паспорт и отправился в Африку по своим ямайским документам. Но ему не разрешили вернуться, потому что владельцам ямайского паспорта нужна виза для въезда в Великобританию.