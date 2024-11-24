У игрока «Вест Хэма» возникли проблемы с возвращением в Великобританию

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио рассказал, что ему запретили въезд в Великобританию из-за проблем с паспортом во время международного перерыва.
Футболист посетил свою академию в Гане и намеревался лететь через Лондон, чтобы встретиться с США в матче Лиги наций КОНКАКАФ. Однако он потерял свой британский паспорт и отправился в Африку по своим ямайским документам. Но ему не разрешили вернуться, потому что владельцам ямайского паспорта нужна виза для въезда в Великобританию.
Поэтому я застрял в Гане. Я получил срочный паспорт, чтобы вернуться в Великобританию. Затем я не смог оформить визу, чтобы полететь в Америку, потому что я не мог получить визу по своему ямайскому паспорту.