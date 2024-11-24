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Месси выпустит в продажу кастомизированные велосипеды в 2025 году

вчера, 23:24

По информации источника, аргентинский нападающий Лионель Месси является большим поклонником велоспорта и в ближайшие месяцы выпустит в продажу собственный персонализированный велосипед.

Это будет кастомизированная модель премиум-класса, сопоставимая с лучшими велосипедами мира. Официальная дата пока выпуска неизвестна, но Месси и его команда планируют выйти на рынок велоспорта в 2025 году.

Велосипед будет выпущен в сотрудничестве с известным велогонщиком мирового уровня, а его цена, по оценкам, будет варьироваться от 10 000 до 15 000 евро.

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 02:39
Если без шуток, то от слова custom.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 01:30
👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Futurista
Futurista
сегодня в 00:16
Спешиал)...
CSKA2012
CSKA2012 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:43, ред.
Каста* здесь )

*Признаны иноагентами .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:28
От слово "Каста"???
Гость
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