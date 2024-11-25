Де Брюйне не уверен, что останется в «Манчестер Сити» на следующий сезон

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вчера, 19:04

Полузащитник «Манчестер Сити» не уверен, что останется в клубе на следующий сезон. Действующее соглашение полузащитника с клубом истекает летом 2025 года.

Честно говоря, я не знаю. В начале сезона я знал, что мы начнем переговоры, но затем я получил травму в матче с «Брентфордом». Предполагалось, что [восстановление] займет пару дней, но оно заняло восемь-девять недель. Я отложил [переговоры с клубом]. Мы общались летом, но потом я получил травму и был не в том настроении, чтобы говорить об этом. Мне нужно вернуться на поле и снова стать самим собой. Никакой спешки нет, это не вызывает у меня дискомфорта, я не переживаю.

Де Брюйне также не исключил, что продление контракта с повлияет на его решение о будущем.