Де Брюйне не уверен, что останется в «Манчестер Сити» на следующий сезон

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне не уверен, что останется в клубе на следующий сезон. Действующее соглашение полузащитника с клубом истекает летом 2025 года.
Честно говоря, я не знаю. В начале сезона я знал, что мы начнем переговоры, но затем я получил травму в матче с «Брентфордом». Предполагалось, что [восстановление] займет пару дней, но оно заняло восемь-девять недель. Я отложил [переговоры с клубом]. Мы общались летом, но потом я получил травму и был не в том настроении, чтобы говорить об этом. Мне нужно вернуться на поле и снова стать самим собой. Никакой спешки нет, это не вызывает у меня дискомфорта, я не переживаю.
Де Брюйне также не исключил, что продление контракта с Пепом Гвардиолой повлияет на его решение о будущем.
Возможно, Пеп скажет: «Спасибо, Кевин, но пришло время уйти». Но я знаю, как он работает с командой и игроками, так что для меня это не новость. Вопросы будут, но я могу сказать только то, что говорю сейчас. Переговоры будут, а если нет, то это будет мой последний год. Я просто хочу играть в хороший футбол.
Ок !?!
Ок !?!