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Де Брюйне не уверен, что останется в «Манчестер Сити» на следующий сезон

вчера, 19:04

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне не уверен, что останется в клубе на следующий сезон. Действующее соглашение полузащитника с клубом истекает летом 2025 года.

Честно говоря, я не знаю. В начале сезона я знал, что мы начнем переговоры, но затем я получил травму в матче с «Брентфордом». Предполагалось, что [восстановление] займет пару дней, но оно заняло восемь-девять недель. Я отложил [переговоры с клубом]. Мы общались летом, но потом я получил травму и был не в том настроении, чтобы говорить об этом. Мне нужно вернуться на поле и снова стать самим собой. Никакой спешки нет, это не вызывает у меня дискомфорта, я не переживаю.

Де Брюйне также не исключил, что продление контракта с Пепом Гвардиолой повлияет на его решение о будущем.

Возможно, Пеп скажет: «Спасибо, Кевин, но пришло время уйти». Но я знаю, как он работает с командой и игроками, так что для меня это не новость. Вопросы будут, но я могу сказать только то, что говорю сейчас. Переговоры будут, а если нет, то это будет мой последний год. Я просто хочу играть в хороший футбол.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 08:12
крысы побежали с коробля
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 00:28
Вот бы в Юве перешел как в 2013 Тевес,но на его позиции есть Компейнерс..
shur
shur ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 23:22
...сейчас всё брошу,звоню Кевину и попрошу категорически остаться!!
Ок !?!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:18
Агуэро уходил, жаль карьеру у у Горожан не закончил, уходил Кун к куму в Барселону, а тот в ПСЖ, а мог красиво закончить карьеру, памятник в любом случа пре жизни заслужил!!!
shur
shur ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 19:20
...а без него Сити не Сити, очень полезный игрок, больше говорить о нем лишнее, однако ситуация в Клубе на данный момент не позволяет раскованной игры, ярко созидающей, в чем Кевин очень силён! Я ему желаю только положительной динамики!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 19:07
Если уходить, то на пике, а не выбивать контракт и досиживать карьеру в лазарете
Гость
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