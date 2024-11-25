«Аталанта» следит за Сперцяном

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вчера, 14:56

«Аталанта» продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Краснодара» и сборной Армении . Агент игрока Рафаэла Пимента уже провела встречу с бергамасками.

Переход Сперцяна в «Аталанту» зимой маловероятен. Однако итальянский клуб продолжит наблюдать за футболистом и примет по нему решение следующим летом.

Напомним, Сперцян — воспитанник «Краснодара». Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 24-летний атакующий полузащитник сыграл 23 матча, в которых забил 6 мячей и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает капитана «Краснодара» в 20 миллионов евро.