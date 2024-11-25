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«Аталанта» следит за Сперцяном

вчера, 14:56

«Аталанта» продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Краснодара» и сборной Армении Эдуарду Сперцяну. Агент игрока Рафаэла Пимента уже провела встречу с бергамасками.

Переход Сперцяна в «Аталанту» зимой маловероятен. Однако итальянский клуб продолжит наблюдать за футболистом и примет по нему решение следующим летом.

Напомним, Сперцян — воспитанник «Краснодара». Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 24-летний атакующий полузащитник сыграл 23 матча, в которых забил 6 мячей и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает капитана «Краснодара» в 20 миллионов евро.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 18:48
А в самой Аталанте знают об этом, что они следят за Сперцяном?)
матос
матос
вчера в 17:38
Если бергамаски всё же и решатся его купить то армянину стоит учесть что его оклад будет куда меньше там чем у Галицкого и за место в старте придется въ....ть по более на тренировках у деда Гасперини
112910415
112910415
вчера в 16:46
а зачем следит ?
tkz6pz9x534x
tkz6pz9x534x
вчера в 15:49
Это, конечно, не вечно больной как старый дед его сосьедадский землячок, а состоявшийся игрок, но Аталанту он всё равно не потянет
Capral
Capral
вчера в 15:44
Ну, следить еще не значит купить. Но то, что Эдик может повысить к себе интерес из Европы- это однозначно. Парень давно созрел для европейского футбола, тем более для итальянского, который сейчас переживает непростые времена- как на клубном уровне, так и на уровне сборной... Если смог закрепиться в Италии, даже такой примитив как Хвичка, то почему Сперцян не может, который, точно, ничем не хуже спесивого грузина!!! Я мало верю в переход Эдика в Аталанту, и вообще в топовые клубы Европы, но парень растет, совершенствуется, да и возраст таков, когда всё еще можно доказать.

Но если совсем откровенно, мне будет очень жаль, если он уйдет из Краснодара. После его ухода, команда может элементарно посыпаться и потеряет свою привлекательность. Краснодар, хотя команда и не без недостатков, но самая симпатичная на сегодня в ПЛ России, и во многом- благодаря Эдику!!! Если, всё же, он уйдет, лично буду следить за его игрой. Но пока- Удачи ему в Краснодаре, от всей души!!!!!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:42
Если цену уменьшат,то Аталанта может и взять.
j93vr47ky42k
j93vr47ky42k
вчера в 15:40
Сперцян - специфический игрок и не всякий чемпионат ему подойдет. Вот в Грецию бы ....
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:35
Я думаю у Эдика может получится в Аталанте!
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:34
Так уж и следит - это просто брехня...
ne gusta
ne gusta
вчера в 15:22
Вперёд за Лёшей.
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