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В «Аталанте» отреагировали на информацию об интересе к Сперцяну

вчера, 15:46

Спортивный директор «Аталанты» Тони Дамико отреагировал на информацию о том, что итальянский клуб рассматривает возможность приобретения полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна.

Правдива ли информацию об интересе к Сперцяну? Нет.

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24 ноября
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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:23
Сперцян , наверное самый "просватанный" игрок РПЛ, куда его только людская молва не отправляла...)
7cvvxgj7xe83
7cvvxgj7xe83
вчера в 17:01
В Аталанте уже один из России был.
112910415
112910415
вчера в 16:47
не следят, выходит
Capral
Capral ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 16:21
Приветствую, Дружище!!!
Конечно говорили и предупреждали, что не готов еще, не созрел, и тд. и тп... Но для него главное было свалить из страны, а то, что сейчас он не играет- ему до лампочки. Страховку платят, отдыхает, что еще надо...
Храневец
Храневец ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:14
Сейчас Арсен лавку полирует ,а ведь его предупреждали !!!Чего он добился ,Виктор !???????
Capral
Capral
вчера в 15:51
Про Захаряна говорили поначалу тоже самое.
e8fasmjpttfe
e8fasmjpttfe
вчера в 15:50
А кто это? - спросили они
8z3zujm38jpd
8z3zujm38jpd
вчера в 15:48
Это важный момент для всех сторон, так как подобные спекуляции могут повлиять на игроков и их команды.
Гость
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