В «Аталанте» отреагировали на информацию об интересе к Сперцяну

Спортивный директор «Аталанты» Тони Дамико отреагировал на информацию о том, что итальянский клуб рассматривает возможность приобретения полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна.
Правдива ли информацию об интересе к Сперцяну? Нет.
Конечно говорили и предупреждали, что не готов еще, не созрел, и тд. и тп... Но для него главное было свалить из страны, а то, что сейчас он не играет- ему до лампочки. Страховку платят, отдыхает, что еще надо...
Конечно говорили и предупреждали, что не готов еще, не созрел, и тд. и тп... Но для него главное было свалить из страны, а то, что сейчас он не играет- ему до лампочки. Страховку платят, отдыхает, что еще надо...