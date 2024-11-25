Неймар хочет перейти в «Реал»

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вчера, 11:37

Нападающий «Аль-Хиляля» хочет продолжить карьеру в «Реале». «Сливочные» всегда были мечтой бывшего игрока «Барселоны», и тем более сейчас, ведь у него отличные отношения с нападающими мадридцев Винисиусом Жуниором и Килианом Мбаппе. Сообщается, что «Реал» хотел подписать Неймара, когда он выступал за ПСЖ .

На данный момент бразилец находится в поисках места продолжения карьеры, так как намерен покинуть «Аль-Хиляль» после Клубного чемпионата мира. Саудовский клуб отпустит Неймара по истечении срока контракта. 32-летний вингер имеет официальное предложение от «Интер Майами», но мечтает пополнить состав «Реала».

Напомним, Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» из ПСЖ в августе 2023 года. Его контракт истекает в июне 2025 года, но имеет опцию продления. В текущем сезоне на счету бразильца два матча в Азиатской лиге чемпионов.

Ранее Неймар признался, что временами хотел сдаться после серьёзной травмы.