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Неймар хочет перейти в «Реал»

вчера, 11:37

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар хочет продолжить карьеру в «Реале». «Сливочные» всегда были мечтой бывшего игрока «Барселоны», и тем более сейчас, ведь у него отличные отношения с нападающими мадридцев Винисиусом Жуниором и Килианом Мбаппе. Сообщается, что «Реал» хотел подписать Неймара, когда он выступал за ПСЖ.

На данный момент бразилец находится в поисках места продолжения карьеры, так как намерен покинуть «Аль-Хиляль» после Клубного чемпионата мира. Саудовский клуб отпустит Неймара по истечении срока контракта. 32-летний вингер имеет официальное предложение от «Интер Майами», но мечтает пополнить состав «Реала».

Напомним, Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» из ПСЖ в августе 2023 года. Его контракт истекает в июне 2025 года, но имеет опцию продления. В текущем сезоне на счету бразильца два матча в Азиатской лиге чемпионов.

Ранее Неймар признался, что временами хотел сдаться после серьёзной травмы.

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Все комментарии
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 19:05
В стен-газете "Реал-ньюс" объявление: "Кто ещё хочет в Реал, записываться на www.soccer.ru".
R B
R B
вчера в 18:16
Опоздал с решением лет на 5 как минимум
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 16:11
Бред.
амурец
амурец
вчера в 15:26
Надо было сразу идти а Реал, а не в Барселону
war4ar
war4ar
вчера в 14:27
Куда там ещё 1 флангового атакующего игрока ? Реалу нужен центр нап
Dosiaa
Dosiaa
вчера в 13:41
Даже пикомому Неймару на то время не было место в составе РМ, сейчас тем более
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:32
А что скажет Реал, чем ответит?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:05, ред.
Мечтал,...когда выступал за "ПСЖ". С той поры много воды утекло. Тогда он был здоров, а Мбаппе не было в "Реале". По этой причине наши дальнейшие комментарии - пустая трата времени.
Кстати, кроме заголовка и первой строчки, которые придумывает редактор, в статье нет ни одного слова подтверждения тому, что бразилец действительно хочет в настоящее время выступать за мадридцев. Если прочитать внимательно, конечно. А это я настоятельно рекомендую сделать пользователям.
Советую обратить внимание на казуистику, которая сбила и собьёт, в чём я не сомневаюсь, с толку пользователей. В колонке новостей, слева, написано "хотел" ( и это правильно), а в заголовке статьи написано "хочет" (настоящее время), что в корне меняет смысл.
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:58
Дааа! Кто-то под чем-то был когда придумывал этот бред))) Реалу он не нужен от слова СОВСЕМ!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:40
Сказочный д...б
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 12:38, ред.
Он на фиг не нужен в Реале!! ⛔ После СА где у него карера не сложилась пусть едет в Млс доигрывать. 👴 Там местных любителей бургеров он легко обыграет. 😅
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:30
Сбитый лётчик... Саудовская Аравия, Майями или Бразилия...
ssspartak
ssspartak
вчера в 12:17
Абсурд какой то. Хотя когда на первом месте деньги, то можно и не такое сказать
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 12:08
После слов, что у Неймара отличные отношения с Мбаппе дальше можно не читать.
eleven LC
eleven LC
вчера в 12:01
Да никогда его не буде в Реале
Хватило Азара, который 80% игрового времени с травмами сидел
А Неймар ещё "хрустальней"
Zangiota
Zangiota
вчера в 11:42
Зачем ... Три топа на левую это перебор, точно развал команды будет
Incredulous
Incredulous
вчера в 11:42
Это, я так понимаю, анекдот дня.
Особенно понравилась эта строчка: «Сливочные» всегда были мечтой бывшего игрока «Барселоны».
Наверное именно поэтому бразилец в 2013 году, когда его звали в Реал, выбрал Барселону. Если честно, то и слава богу, что не Реал.
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