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Барко сообщил, что мог перейти в «Зенит»

вчера, 10:37

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко заявил, что мог оказаться в «Зените».

Да, летом я мог перейти в «Зенит». Но я больше заинтересовался предложением «Спартака» и решил играть здесь, потому что это великий клуб. Я очень счастлив.

«Спартак» проявлял больше интереса, и поэтому я решил приехать сюда.

Напомним, Барко перешёл в московский клуб из «Ривер Плейта» в июле текущего года. За «красно-белых» 25-летний аргентинец сыграл 19 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач.

Ранее Барко заявил, что в России будет играть только за «Спартак».

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Хиромант
Хиромант
вчера в 18:09
Барко сообщил, что мог перейти в «Зенит»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1393976/barko-esekel-zenit 25.11.2024

- Сколько уже было таких "откровений" с начала чемпионата? Да штук 50! И каждый пишет - я ведь мог..., и я мог..., и я мог перейти в Зенит. Каждому хочется "зазвездиться". Вот, мол, меня аж в сам Зенит приглашали! Но я им отказал! Вот я какой крутой!...
- А на самом-то деле - всё наоборот! "Пиарятся" в соцсетях только "пиарасты", как говорил Жириновский!
- Футболисты - должны играть, комментаторы - комментировать их игры, а болельщики - болеть за своих футболистов! А уж после игры - хвалить или ругать их в соцсетях (и судей заодно!). На то они и болельщики...
- А вы - играйте... играйте... ("Пилите, Шура, пилите!")...
Сп62
Сп62
вчера в 13:24
Бог отвёл.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:48, ред.
Да по Барко видно же что он красно-белый, не пойдут ему лазурные цвета, вообще его в них не представляю. Эсекьель конечно светлое пятно в непростые времена, и Угальде помог раскрыться, и что такое быть футболистам показал Денисовым и Хлусевичам, они правда не понимают похоже или просто не могут повторить.
xc52z99m5umf
xc52z99m5umf
вчера в 12:47
Очень не верится в искренность Барко, почти совсем, напоминает словословие Соболева.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:42
1. В Спартаке в разы меньше конкуренция у тебя, чем была бы в Зените.
2. Если бы Зенит очень тебя хотел - был бы в Зените.
Capral
Capral
вчера в 12:23
В Зените на эту позицию есть Глушенков. Но надо признать, что по игре, технике исполнения и игровому мышлению Барко смотрится солиднее. Вполне возможно, что и в Зените Барко прижился бы, он как раз подходит под игровой стиль Питера... Почему выбрал именно Спартак- знает только сам Барко. Будь я на месте аргентинца- без колебаний выбрал бы Спартак, в независимости от зарплаты!!! Единственное, что хотелось бы пожелать незаурядному игроку- большей игровой и бытовой дисциплины, быть более сдержанным, не бить бутылку, помятуя при этом, что находишься не в Зените, а в Спартаке...
lotsman
lotsman
вчера в 12:21
Спартак проявлял больше интереса, и поэтому я решил приехать сюда. - Вот ключевая причина.
Дальше дежурная фраза - .....решил играть здесь, потому что это великий клуб. Я очень счастлив.
А Зенит вообще то большого желания его приобрести не проявлял.)
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:07
Эсекьель, мне конечно очень не хотелось бы перехода, но учитывая сегодняшние реалии , скажем так "Ещё не вечер" , да и у Соболя там не очень "клеится"...)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:22
Хорошо что получилось так как получилось)))
bve6hb34vdv3
bve6hb34vdv3
вчера в 11:08
Видать Спартак предложил побольше Зенита.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:07
Семак бы замариновал тебя дружище как Гонду
Гость
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