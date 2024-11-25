Барко сообщил, что мог перейти в «Зенит»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко заявил, что мог оказаться в «Зените».
Да, летом я мог перейти в «Зенит». Но я больше заинтересовался предложением «Спартака» и решил играть здесь, потому что это великий клуб. Я очень счастлив.
«Спартак» проявлял больше интереса, и поэтому я решил приехать сюда.
Напомним, Барко перешёл в московский клуб из «Ривер Плейта» в июле текущего года. За «красно-белых» 25-летний аргентинец сыграл 19 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач.
Ранее Барко заявил, что в России будет играть только за «Спартак».
Дальше дежурная фраза - .....решил играть здесь, потому что это великий клуб. Я очень счастлив.
А Зенит вообще то большого желания его приобрести не проявлял.)
Дальше дежурная фраза - .....решил играть здесь, потому что это великий клуб. Я очень счастлив.
А Зенит вообще то большого желания его приобрести не проявлял.)