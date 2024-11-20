В «Гавре» заявили, что Кузяев не хочет переходить в «Зенит»

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вчера, 21:58

Спортивный директор «Гавра» Матье Бодмер в разговоре с источником прокомментировал информацию о возможном переходе российского полузащитника в «Зенит».

Он не хочет туда переходить.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что клуб из Санкт-Петербурга ведёт переговоры с футболистом, а вероятность трансфера зимой оценивается в 60-70%.