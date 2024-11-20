В «Гавре» заявили, что Кузяев не хочет переходить в «Зенит»

Спортивный директор «Гавра» Матье Бодмер в разговоре с источником прокомментировал информацию о возможном переходе российского полузащитника Далера Кузяева в «Зенит».
Он не хочет туда переходить.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что клуб из Санкт-Петербурга ведёт переговоры с футболистом, а вероятность трансфера зимой оценивается в 60-70%.
Наверняка есть варианты...
Игрок правильный...пару-тройку хороших сезонов ещё выдаст...
Наверняка есть варианты...
Игрок правильный...пару-тройку хороших сезонов ещё выдаст...