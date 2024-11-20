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ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиФранция. Лига 1 2024/2025

В «Гавре» заявили, что Кузяев не хочет переходить в «Зенит»

вчера, 21:58

Спортивный директор «Гавра» Матье Бодмер в разговоре с источником прокомментировал информацию о возможном переходе российского полузащитника Далера Кузяева в «Зенит».

Он не хочет туда переходить.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что клуб из Санкт-Петербурга ведёт переговоры с футболистом, а вероятность трансфера зимой оценивается в 60-70%.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 07:42
Кузяев: не только в деньгах счастье.
m3uxumc2fuy5
m3uxumc2fuy5
сегодня в 05:12
Хочет Далер в интересный футбол играть, а не только газобабло стричь
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:06
Не думаю что у Далера только два пути...либо в Зенит либо во французскую вторую лигу....
Наверняка есть варианты...
Игрок правильный...пару-тройку хороших сезонов ещё выдаст...
kn22f3zxzbht
kn22f3zxzbht
вчера в 22:49
Не тот возраст бегать по командам.
ne gusta
ne gusta
вчера в 22:30
Во Франции видимо хорошо жить и играть в футбол.
9qe2xwksr9vq
9qe2xwksr9vq
вчера в 22:15
Глотнул европейской жизни
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:13
Это его дело! Может ему нравится в Гавре
Гость
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