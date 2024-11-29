Названы претенденты на приз Пушкаша за самый красивый гол года

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вчера, 09:38

ФИФА объявила претендентов на премию The Best FIFA Football Awards 2024 автору самого красивого гола года.

Награда носит имя бывшего капитана сборной Венгрии . Учитываются мячи, забитые в период с 21 августа 2023 по 10 августа 2024.

(Катар — Китай, 22 января 2024)

(«Мельбурн Сити» — «Вестерн Сидней Уондерерс», 12 марта 2024)

(Алжир — ЮАР , 27 марта 2024)

(«Ланус» — «Тигре», 5 августа 2024)

(Коста-Рика — Гондурас, 24 марта 2024)

(«Интер» — «Фрозиноне», 12 ноября 2023)

(«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед», 26 ноября 2023)

(«Вест Хэм» — «Фрайбург», 14 марта 2024)

(«Кампала Сити» Консил — «Китара», 6 августа 2024)

(«Трабзонспор» — «Коньяспор», 10 ноября 2023)

(«Ротерхэм» — «Халл Сити», 13 февраля 2024)

Все голы можно посмотреть здесь.