Названы претенденты на приз Пушкаша за самый красивый гол года

ФИФА объявила претендентов на премию The Best FIFA Football Awards 2024 автору самого красивого гола года.
Награда носит имя бывшего капитана сборной Венгрии Ференца Пушкаша. Учитываются мячи, забитые в период с 21 августа 2023 по 10 августа 2024.
Хасан Аль-Хайдос (Катар — Китай, 22 января 2024)
Терри Антонис («Мельбурн Сити» — «Вестерн Сидней Уондерерс», 12 марта 2024)
Яссин Бензья (Алжир — ЮАР, 27 марта 2024)
Вальтер Боу («Ланус» — «Тигре», 5 августа 2024)
Михаэлл Чиринос (Коста-Рика — Гондурас, 24 марта 2024)
Федерико Димарко («Интер» — «Фрозиноне», 12 ноября 2023)
Алехандро Гарначо («Эвертон» — «Манчестер Юнайтед», 26 ноября 2023)
Мохаммед Кудус («Вест Хэм» — «Фрайбург», 14 марта 2024)
Денис Омеди («Кампала Сити» Консил — «Китара», 6 августа 2024)
Пол Онуачу («Трабзонспор» — «Коньяспор», 10 ноября 2023)
Джейден Филоген-Бидас («Ротерхэм» — «Халл Сити», 13 февраля 2024)
Все голы можно посмотреть здесь.
От изящного удара Хасана Аль-Хайдоса за сборную Катара до виртуозной игры ногами Терри Антониса в австралийском дерби – каждый из этих голов заслуживает отдельного внимания. Яссин Бензья показал, что Африка тоже умеет удивлять своими мастерскими ударами, а Вальтер Боу продемонстрировал, как аргентинский футбол может быть одновременно техничным и зрелищным.
Не обошлось без европейских мастеров: Федерико Димарко и Алехандро Гарначо напомнили о том, почему итальянский и английский чемпионаты считаются одними из лучших в мире. Мохаммед Кудус поразил ворота своим ударом в Лиге Европы, а Денис Омеди забил красивый мяч в африканской лиге.
И наконец, Джейден Филоген-Бидас напомнил нам, что даже в матчах низших дивизионов можно увидеть настоящий шедевр. Каждый из этих футболистов внес свою лепту в историю футбола, и теперь болельщикам предстоит выбрать, кто же станет обладателем престижной награды.
От изящного удара Хасана Аль-Хайдоса за сборную Катара до виртуозной игры ногами Терри Антониса в австралийском дерби – каждый из этих голов заслуживает отдельного внимания. Яссин Бензья показал, что Африка тоже умеет удивлять своими мастерскими ударами, а Вальтер Боу продемонстрировал, как аргентинский футбол может быть одновременно техничным и зрелищным.
Не обошлось без европейских мастеров: Федерико Димарко и Алехандро Гарначо напомнили о том, почему итальянский и английский чемпионаты считаются одними из лучших в мире. Мохаммед Кудус поразил ворота своим ударом в Лиге Европы, а Денис Омеди забил красивый мяч в африканской лиге.
И наконец, Джейден Филоген-Бидас напомнил нам, что даже в матчах низших дивизионов можно увидеть настоящий шедевр. Каждый из этих футболистов внес свою лепту в историю футбола, и теперь болельщикам предстоит выбрать, кто же станет обладателем престижной награды.