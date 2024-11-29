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Названы претенденты на приз Пушкаша за самый красивый гол года

вчера, 09:38

ФИФА объявила претендентов на премию The Best FIFA Football Awards 2024 автору самого красивого гола года.

Награда носит имя бывшего капитана сборной Венгрии Ференца Пушкаша. Учитываются мячи, забитые в период с 21 августа 2023 по 10 августа 2024.

Хасан Аль-Хайдос (Катар — Китай, 22 января 2024)

Терри Антонис («Мельбурн Сити» — «Вестерн Сидней Уондерерс», 12 марта 2024)

Яссин Бензья (Алжир — ЮАР, 27 марта 2024)

Вальтер Боу («Ланус» — «Тигре», 5 августа 2024)

Михаэлл Чиринос (Коста-Рика — Гондурас, 24 марта 2024)

Федерико Димарко («Интер» — «Фрозиноне», 12 ноября 2023)

Алехандро Гарначо («Эвертон» — «Манчестер Юнайтед», 26 ноября 2023)

Мохаммед Кудус («Вест Хэм» — «Фрайбург», 14 марта 2024)

Денис Омеди («Кампала Сити» Консил — «Китара», 6 августа 2024)

Пол Онуачу («Трабзонспор» — «Коньяспор», 10 ноября 2023)

Джейден Филоген-Бидас («Ротерхэм» — «Халл Сити», 13 февраля 2024)

Все голы можно посмотреть здесь.

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Все комментарии
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вчера в 13:57
А где гол Ямаля в ворота Франции??? Такого важного и красивого гола не добавить... просто, просто не хочется никого оскорблять.
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вчера в 10:40
Премия имени Ференца Пушкаша всегда привлекает внимание футбольных болельщиков со всего мира, ведь она отмечает не просто голы, а настоящие произведения искусства на поле. В этом году список номинантов вновь впечатляет разнообразием стилей и ситуаций, в которых были забиты эти великолепные мячи.

От изящного удара Хасана Аль-Хайдоса за сборную Катара до виртуозной игры ногами Терри Антониса в австралийском дерби – каждый из этих голов заслуживает отдельного внимания. Яссин Бензья показал, что Африка тоже умеет удивлять своими мастерскими ударами, а Вальтер Боу продемонстрировал, как аргентинский футбол может быть одновременно техничным и зрелищным.

Не обошлось без европейских мастеров: Федерико Димарко и Алехандро Гарначо напомнили о том, почему итальянский и английский чемпионаты считаются одними из лучших в мире. Мохаммед Кудус поразил ворота своим ударом в Лиге Европы, а Денис Омеди забил красивый мяч в африканской лиге.

И наконец, Джейден Филоген-Бидас напомнил нам, что даже в матчах низших дивизионов можно увидеть настоящий шедевр. Каждый из этих футболистов внес свою лепту в историю футбола, и теперь болельщикам предстоит выбрать, кто же станет обладателем престижной награды.
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2fvx4sudy946
вчера в 09:40
Вот за такие банки мы и любим футбол!
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