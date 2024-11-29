ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста 2024 года

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вчера, 08:28

Объявлены номинанты на премию The Best FIFA Football Awards 2024 лучшему футболисту года.

Болельщики могут отдать свои голоса до 1:59 по московскому времени 11 декабря.

(Испания), «Реал» Мадрид

(Норвегия), «Манчестер Сити»

(Уругвай), «Реал» Мадрид

(Германия), «Байер» Леверкузен

(Англия), «Реал» Мадрид

(Франция), ПСЖ /«Реал» Мадрид

(Испания), «Барселона»

(Аргентина), «Интер Майами»

(Испания), «Манчестер Сити»

(Германия), «Реал» Мадрид (завершил карьеру)

(Бразилия), «Реал» Мадрид