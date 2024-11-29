ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста 2024 года

Объявлены номинанты на премию The Best FIFA Football Awards 2024 лучшему футболисту года.
Болельщики могут отдать свои голоса до 1:59 по московскому времени 11 декабря.
Даниэль Карвахаль (Испания), «Реал» Мадрид
Эрлинг Холанд (Норвегия), «Манчестер Сити»
Федерико Вальверде (Уругвай), «Реал» Мадрид
Флориан Вирц (Германия), «Байер» Леверкузен
Джуд Беллингем (Англия), «Реал» Мадрид
Килиан Мбаппе (Франция), ПСЖ/«Реал» Мадрид
Ламин Ямаль (Испания), «Барселона»
Лионель Месси (Аргентина), «Интер Майами»
Родри (Испания), «Манчестер Сити»
Тони Кроос (Германия), «Реал» Мадрид (завершил карьеру)
Винисиус Жуниор (Бразилия), «Реал» Мадрид
Ну тоже неплохо. Заслужил!!!
Ну тоже неплохо. Заслужил!!!
Привет Витя!!!
Привет Витя!!!
С утра до "КоХвЭ" искусственный мой интеллект тормозит!)
3:3, а Аякс с Сосьедадом...
С утра до "КоХвЭ" искусственный мой интеллект тормозит!)
3:3, а Аякс с Сосьедадом...
Парень то хорош, но кто они все без Родри?
Четыре раза по ушам получили и пятый отскочили от Фейенорда...)
Парень то хорош, но кто они все без Родри?
Четыре раза по ушам получили и пятый отскочили от Фейенорда...)
Это даже смешнее, чем холанд и Мбаппе
Это даже смешнее, чем холанд и Мбаппе
Из последних троих и надоть выбирать.
Из последних троих и надоть выбирать.