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ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста 2024 года

вчера, 08:28

Объявлены номинанты на премию The Best FIFA Football Awards 2024 лучшему футболисту года.

Болельщики могут отдать свои голоса до 1:59 по московскому времени 11 декабря.

Даниэль Карвахаль (Испания), «Реал» Мадрид

Эрлинг Холанд (Норвегия), «Манчестер Сити»

Федерико Вальверде (Уругвай), «Реал» Мадрид

Флориан Вирц (Германия), «Байер» Леверкузен

Джуд Беллингем (Англия), «Реал» Мадрид

Килиан Мбаппе (Франция), ПСЖ/«Реал» Мадрид

Ламин Ямаль (Испания), «Барселона»

Лионель Месси (Аргентина), «Интер Майами»

Родри (Испания), «Манчестер Сити»

Тони Кроос (Германия), «Реал» Мадрид (завершил карьеру)

Винисиус Жуниор (Бразилия), «Реал» Мадрид

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Все комментарии
амурец
амурец ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 14:11
Что бы людей посмешить
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:19
Зачем в этом списке некто Месси???
амурец
амурец
вчера в 11:55
Карвахаль, но самое смешное присутствие в этом списке Месси
Шуnя771
Шуnя771 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 09:23
Мну терзался в смятении кому лавровый венок на черепушку)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:22
Месси и Родри )))заслужили
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:21
Столько стало конкурсов где определяют лучших в различных номинациях, что скоро худшего не найдешь...)))
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 09:19
Привет, Олег!!!
Ну тоже неплохо. Заслужил!!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 09:18, ред.
Ставлю на зелёное - Родри!
Привет Витя!!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Kum 58 (раскрыть)
вчера в 09:16
Точно, мну смотрел периодически... Грубо играли обе команды, штрафные как из рога изобилия летели. ужас...
Kum 58
Kum 58 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 09:13
Ага. Влетел 0-2 вроде.
Capral
Capral
вчера в 09:10
Вероятно Ямаль, но это больше аванс, на будущее.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Kum 58 (раскрыть)
вчера в 09:08
Спасибо!
С утра до "КоХвЭ" искусственный мой интеллект тормозит!)
3:3, а Аякс с Сосьедадом...
Kum 58
Kum 58 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 08:40
От Фейенорда
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 08:39, ред.
Доброе утро!

Парень то хорош, но кто они все без Родри?
Четыре раза по ушам получили и пятый отскочили от Фейенорда...)
Kum 58
Kum 58
вчера в 08:39, ред.
Месси🤣
Это даже смешнее, чем холанд и Мбаппе
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 08:37
Холанд, Федерико, Кроос, Месси... - хорошие ребята..., но есть Вирц, Ямаль, Родри.
Из последних троих и надоть выбирать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:32
Я однозначно за Холанда...
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