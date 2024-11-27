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Ламин Ямаль выиграл премию Golden Boy как лучший молодой игрок Европы

вчера, 18:57

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль выиграл премию Golden Boy 2024 — лучший молодой футболист Европы.

Приз вручается с 2003 года газетой Tuttosport. В прошлом году премию выиграл Джуд Беллингем из «Реала».

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Все комментарии
Agamaga_05
Agamaga_05
вчера в 21:55
Чистая победа!
Педри, Гави, Ямаль... кто следующий? Молодёжь Барселоны хорошо прогрессирует.
Добраться до ЗМ тяжело, но таким как Ямаль, особенный талант, вполне по силу!
shur
shur
вчера в 19:52
...теперь вся около футбольная братия будет отслеживать
возможного претендента на ЗМ по взрослому,но это совсем другая история, по хорошему нужны равносильные конкуренты....!!!
112910415
112910415
вчера в 19:34
конкуренции не случилось )
eleven LC
eleven LC
вчера в 19:33
Заслуженно!
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:29
Думаю ни для кого не стало неожиданностью, т.к Ламин ворвался во взрослый футбол как на клубном уровне, так и на уровне сборной, которой он помог завоевать ЧЕ! тут и рядом ни кто не стоял с испанцем, всё по делу!
ykbk43ufmbkf
ykbk43ufmbkf
вчера в 19:18
Ламин Ямаль заслуженно получил престижную награду Golden Boy как лучший молодой футболист Европы! Это огромное достижение для него и для всего клуба "Барселона". Путь к успеху был непростым, но его талант, упорство и трудолюбие помогли ему стать одним из самых ярких игроков своего поколения.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:09
Ему и альтернативы нет на сегодняшний день.
ne gusta
ne gusta
вчера в 19:04
Здесь без вариантов.
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