Ламин Ямаль выиграл премию Golden Boy как лучший молодой игрок Европы

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вчера, 18:57

Нападающий «Барселоны» выиграл премию Golden Boy 2024 — лучший молодой футболист Европы.

Приз вручается с 2003 года газетой Tuttosport. В прошлом году премию выиграл Джуд Беллингем из «Реала».