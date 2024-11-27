Ламин Ямаль выиграл премию Golden Boy как лучший молодой игрок Европы

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль выиграл премию Golden Boy 2024 — лучший молодой футболист Европы.
Приз вручается с 2003 года газетой Tuttosport. В прошлом году премию выиграл Джуд Беллингем из «Реала».
Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль выиграл премию Golden Boy 2024 — лучший молодой футболист Европы.
Приз вручается с 2003 года газетой Tuttosport. В прошлом году премию выиграл Джуд Беллингем из «Реала».
Педри, Гави, Ямаль... кто следующий? Молодёжь Барселоны хорошо прогрессирует.
Добраться до ЗМ тяжело, но таким как Ямаль, особенный талант, вполне по силу!
Педри, Гави, Ямаль... кто следующий? Молодёжь Барселоны хорошо прогрессирует.
Добраться до ЗМ тяжело, но таким как Ямаль, особенный талант, вполне по силу!
возможного претендента на ЗМ по взрослому,но это совсем другая история, по хорошему нужны равносильные конкуренты....!!!
возможного претендента на ЗМ по взрослому,но это совсем другая история, по хорошему нужны равносильные конкуренты....!!!