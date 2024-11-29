«Манчестер Сити» рассматривает двух игроков в качестве замены Родри

«Манчестер Сити» рассматривает полузащитника «Кристал Пэлас» и сборной Англии Адама Уортона и хавбека «Реал Сосьедада» и сборной Испании Мартина Субименди в качестве замены Родри. Изначально «горожане» планировали укрепить среднюю линию летом, но серьёзная травма обладателя «Золотого мяча» 2024 года заставила задуматься о трансферах в зимнее окно.
На счету Уортона в текущем сезоне 8 матчей в АПЛ и 2 матча в Кубке английской лиги, где он отметился ассистом. Контракт опорного полузащитника с «Кристал Пэлас» истекает в июне 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего Уортона в 30 миллионов евро. Субименди провёл в текущем сезоне 4 матча в Лиге Европы (жёлтая карточка) и 14 игр в Ла Лиге (гол, два ассиста и две жёлтых карточки). Контракт 25-летнего испанца с «Реал Сосьедадом» действует до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает Субименди в 60 миллионов евро.