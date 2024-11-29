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«Манчестер Сити» рассматривает двух игроков в качестве замены Родри

вчера, 10:05

«Манчестер Сити» рассматривает полузащитника «Кристал Пэлас» и сборной Англии Адама Уортона и хавбека «Реал Сосьедада» и сборной Испании Мартина Субименди в качестве замены Родри. Изначально «горожане» планировали укрепить среднюю линию летом, но серьёзная травма обладателя «Золотого мяча» 2024 года заставила задуматься о трансферах в зимнее окно.

На счету Уортона в текущем сезоне 8 матчей в АПЛ и 2 матча в Кубке английской лиги, где он отметился ассистом. Контракт опорного полузащитника с «Кристал Пэлас» истекает в июне 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего Уортона в 30 миллионов евро. Субименди провёл в текущем сезоне 4 матча в Лиге Европы (жёлтая карточка) и 14 игр в Ла Лиге (гол, два ассиста и две жёлтых карточки). Контракт 25-летнего испанца с «Реал Сосьедадом» действует до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает Субименди в 60 миллионов евро.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:36
Равноценной замены не будет, но игрок Сосьедада хорош. Уортон как запасной вариант
dg2b67rg47hr
dg2b67rg47hr
вчера в 10:46
С такими Родризаменителями Пеп себе в черепе пару-тройку сквозных дыр ногтём процапарает, пока Мансити снова начнёт всех побеждать
shlomo
shlomo
вчера в 10:37
Думаю что Родри заменить невозможно....
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:25
Оба хорошие игроки но заменить Родри очень сложно.
djw9tpwd5czy
djw9tpwd5czy
вчера в 10:09
"Манчестер Сити", безусловно, нуждается в усилении после травмы Родри, особенно если учесть его значимость для команды. Адам Уортон выглядит перспективным вариантом, учитывая его молодость и потенциал роста. Однако стоит учитывать, что у него не так много опыта на высоком уровне, а его контракт с "Кристал Пэлас" продлится еще долго, что может усложнить переговоры. С другой стороны, Мартин Субименди уже зарекомендовал себя как зрелый игрок, обладающий опытом выступлений в топ-чемпионатах. Его переход может быть более затратным, но сразу же усилить команду. В любом случае, "Сити" предстоит принять непростое решение."
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