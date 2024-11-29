«Манчестер Сити» рассматривает двух игроков в качестве замены Родри

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вчера, 10:05

«Манчестер Сити» рассматривает полузащитника «Кристал Пэлас» и сборной Англии и хавбека «Реал Сосьедада» и сборной Испании в качестве замены Родри. Изначально «горожане» планировали укрепить среднюю линию летом, но серьёзная травма обладателя «Золотого мяча» 2024 года заставила задуматься о трансферах в зимнее окно.