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«Барселона» может продать своего капитана

вчера, 11:17

Совет директоров «Барселоны» выступает за продажу полузащитника сборной Нидерландов Френки де Йонга.

Ранее сообщалось, что де Йонг, который является капитаном «сине-гранатовых», не принял предложение о продлении контракта.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 14:43
В МЮ его, там таких любят.
Чтобы был распиаренным и получал много.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:15
Невезучий игрок с большой зарплатой. Может лучше начать все с нуля в новом клубе.
ne gusta
ne gusta ответ mfx94p5j9ata (раскрыть)
вчера в 11:35
Не по-пацански как-то получать самую большую зарплату в мире в кризисном клубе.
sbdz9vrhhknz
sbdz9vrhhknz
вчера в 11:24
Слишком много он получает в нищей Барселоне.
mfx94p5j9ata
mfx94p5j9ata
вчера в 11:18
Не по-пацански как-то капитанов продавать
Гость
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