«Барселона» может продать своего капитана

Совет директоров «Барселоны» выступает за продажу полузащитника сборной Нидерландов Френки де Йонга.
Ранее сообщалось, что де Йонг, который является капитаном «сине-гранатовых», не принял предложение о продлении контракта.
Совет директоров «Барселоны» выступает за продажу полузащитника сборной Нидерландов Френки де Йонга.
Ранее сообщалось, что де Йонг, который является капитаном «сине-гранатовых», не принял предложение о продлении контракта.
Чтобы был распиаренным и получал много.
Чтобы был распиаренным и получал много.