Чупо-Мотинг продолжит карьеру в МЛС

По информации источника, нападающий Эрик Чупо-Мотинг будет выступать в МЛС.
Игрок прошёл медицинское обследование и согласовал контракт. Договор будет рассчитан как минимум на два года, он вступит в силу в январе.
Футболист стал свободным агентом после ухода из «Баварии» летом 2024 года.
МЛС продолжает привлекать известных игроков со всего мира, и приход Чупо-Мотинга может стать важным фактором для усиления одного из клубов лиги. Его опыт и мастерство наверняка будут полезны команде, которая решит подписать с ним контракт. Переезд в США также позволит ему получить новый жизненный опыт и познакомиться с другим футбольным рынком.
Контракт на два года даёт достаточно времени, чтобы адаптироваться и показать свою лучшую игру. Будем надеяться, что этот переход принесёт успех как самому игроку, так и его новой команде.
МЛС продолжает привлекать известных игроков со всего мира, и приход Чупо-Мотинга может стать важным фактором для усиления одного из клубов лиги. Его опыт и мастерство наверняка будут полезны команде, которая решит подписать с ним контракт. Переезд в США также позволит ему получить новый жизненный опыт и познакомиться с другим футбольным рынком.
Контракт на два года даёт достаточно времени, чтобы адаптироваться и показать свою лучшую игру. Будем надеяться, что этот переход принесёт успех как самому игроку, так и его новой команде.