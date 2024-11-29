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Чупо-Мотинг продолжит карьеру в МЛС

вчера, 09:47

По информации источника, нападающий Эрик Чупо-Мотинг будет выступать в МЛС.

Игрок прошёл медицинское обследование и согласовал контракт. Договор будет рассчитан как минимум на два года, он вступит в силу в январе.

Футболист стал свободным агентом после ухода из «Баварии» летом 2024 года.

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Все комментарии
ph723sr38k6k
ph723sr38k6k
вчера в 11:23
В ковбой-лиге Чупа-Чупс ещё вполне себе за звезду проканает
kkyq846yvzbu
kkyq846yvzbu
вчера в 10:41
В таком возрасте можно и в МЛС поиграть перед пенсией, если уже никуда не берут.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:25
Посидел пол года свободным агентом, в Европе никому не нужен стал, и решил поехать в любительском МЛС побегать, да и деньги платят норм.
7895c9hy6yk5
7895c9hy6yk5
вчера в 10:11
Переход Эрика Чупо-Мотинга в МЛС можно рассматривать как интересный шаг в карьере игрока. После успешного периода в «Баварии», где он завоевал множество титулов, включая Лигу чемпионов, он решил попробовать свои силы за океаном. Это говорит о том, что футболист ищет новые вызовы и готов к переменам.

МЛС продолжает привлекать известных игроков со всего мира, и приход Чупо-Мотинга может стать важным фактором для усиления одного из клубов лиги. Его опыт и мастерство наверняка будут полезны команде, которая решит подписать с ним контракт. Переезд в США также позволит ему получить новый жизненный опыт и познакомиться с другим футбольным рынком.

Контракт на два года даёт достаточно времени, чтобы адаптироваться и показать свою лучшую игру. Будем надеяться, что этот переход принесёт успех как самому игроку, так и его новой команде.
Гость
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