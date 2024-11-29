Чупо-Мотинг продолжит карьеру в МЛС

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вчера, 09:47

По информации источника, нападающий будет выступать в МЛС .

Игрок прошёл медицинское обследование и согласовал контракт. Договор будет рассчитан как минимум на два года, он вступит в силу в январе.

Футболист стал свободным агентом после ухода из «Баварии» летом 2024 года.