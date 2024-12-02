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Салах допускает переход в ПСЖ

сегодня, 00:50

Контракт вингера Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до конца текущего сезона.

Источник утверждает, что Салах допускает переход в ПСЖ ближайшим летом, «дверь открыта». Есть хорошие шансы увидеть переход Мохамеда во французский клуб, они давно общаются на этот счет.

Подчеркивается, что у столичной команды будет ряд преимуществ в борьбе за футболиста. Во-первых, стороны уже контактировали в предшествующие годы. Во-вторых, у Салаха хорошие отношения с Нассером Аль-Хелайфи, руководителем ПСЖ.

Среди других претендентов называются саудовские клубы, способные сделать египтянину очень крупное предложение.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:41
А с кем ему там играть ? Кроме Нуно Мендеша и Дембеле - все отстой.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 01:26
Салах не тот но Лигу 1 он потянет там да же гном ходил пешком вот и Салат будет там пешком ходить Дижонам забивать
протон
протон
сегодня в 01:23
А как же СА? Арабы такие вознаграждения обещали.
OLYMPIQUE DE MARSEILLE
OLYMPIQUE DE MARSEILLE
сегодня в 01:06
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 01:04
    Хватает и так у него денег. Нужно играть в своё удовольствие...
    Гость
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