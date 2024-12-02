1733089808

сегодня, 00:50

Контракт вингера с «Ливерпулем» рассчитан до конца текущего сезона.

Источник утверждает, что Салах допускает переход в ПСЖ ближайшим летом, «дверь открыта». Есть хорошие шансы увидеть переход Мохамеда во французский клуб, они давно общаются на этот счет.

Подчеркивается, что у столичной команды будет ряд преимуществ в борьбе за футболиста. Во-первых, стороны уже контактировали в предшествующие годы. Во-вторых, у Салаха хорошие отношения с Нассером Аль-Хелайфи, руководителем ПСЖ .

Среди других претендентов называются саудовские клубы, способные сделать египтянину очень крупное предложение.