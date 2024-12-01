ПСЖ и «Челси» могут обменяться футболистами

ПСЖ интересуется нападающим «Челси» Кристофером Нкунку.
Парижский клуб готов включить в сделку по трансферу Нкунку своего нападающего Рандаля Коло Муани, а также денежную сумму.
Нкунку является воспитанником ПСЖ. Он выступал за первую команду парижан с 2016 по 2019 год.
Нкунку отличный игрок, чью карьеру сломала обидная травма, полученная за несколько дней до старта ЧМ 2022.... после той травмы Кристофер к сожалению так и не вернулся на былой уровень....очень надеюсь, что он всё же вернется в свою улучшенную версию! В ПСЖ возможно это будет сделать проще, чем в Челси, все же лига не такая конкурентная....
Нкунку отличный игрок, чью карьеру сломала обидная травма, полученная за несколько дней до старта ЧМ 2022.... после той травмы Кристофер к сожалению так и не вернулся на былой уровень....очень надеюсь, что он всё же вернется в свою улучшенную версию! В ПСЖ возможно это будет сделать проще, чем в Челси, все же лига не такая конкурентная....