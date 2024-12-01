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ПСЖ и «Челси» могут обменяться футболистами

вчера, 20:31

ПСЖ интересуется нападающим «Челси» Кристофером Нкунку.

Парижский клуб готов включить в сделку по трансферу Нкунку своего нападающего Рандаля Коло Муани, а также денежную сумму.

Нкунку является воспитанником ПСЖ. Он выступал за первую команду парижан с 2016 по 2019 год.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:04
Шило на мыло получается…ПСЖ вывалили 95 млн евро за Муани, и тот не оправдал ожиданий. Как и Нкунку пока в Челси.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:43
Парижане разбрасываются своими воспитанниками, покупая дорогущих легионеров, а после стараются любыми способами вернуть их обратно...
Нкунку отличный игрок, чью карьеру сломала обидная травма, полученная за несколько дней до старта ЧМ 2022.... после той травмы Кристофер к сожалению так и не вернулся на былой уровень....очень надеюсь, что он всё же вернется в свою улучшенную версию! В ПСЖ возможно это будет сделать проще, чем в Челси, все же лига не такая конкурентная....
shlomo
shlomo
вчера в 20:47
Ну Челси наверняка за него приличную сумму влупят..
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